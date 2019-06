De komende vier jaar geen water uit fontein Winschoten

De kans is groot dat de fontein op het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten tot 2023 verstoken blijft van water. Voor het opnieuw laten stromen van de fontein is zo'n 70.000 euro nodig, maar dat geld lijkt vooralsnog niet beschikbaar.

Bij de fontein was er risico's op legionella, bleek vorig jaar uit gemeentelijk onderzoek. Daarop werd de fontein afgesloten van water.

Aanvankelijk was het plan om de gemeenteraad te vragen om de 70.000 euro los beschikbaar te stellen. Wethouder Kees Swagerman meende toen dat dat niet nodig was, mede door het beperkte budget van de gemeente.



Poort van Winschoten

In plaats daarvan zei Swagerman in februari te gaan kijken of de kosten meegenomen konden worden in het totaalfinanciering van de Poort van Winschoten. Dat is het ambitieuze plan om het centrum van Winschoten een boost te geven.

Op 8 juli neemt de gemeenteraad van Oldambt een besluit over het ingrijpende plan waar zo'n tien miljoen euro voor beschikbaar moet zijn. Als de raad instemt, is het geld voor de fontein naar verwachting pas over vier jaar beschikbaar, wanneer het nieuwe gemeentehuis van Winschoten gebruiksklaar is, aldus Swagerman.



Sloop

Dat de fontein op het Burgemeester Schönfeldplein een risico vormt, heeft te maken met de manier waarop het water normaal gesproken de fontein uitstroomt. 'Er zijn fonteinen die kabbelen of stromen én er zijn fonteinen die sproeien', aldus de wethouder. Die eerste categorie vormt een risico boven de 25 graden', zegt Swagerman.

Naast de fontein in Winschoten werden ook een fontein in Bad Nieuweschans en in Scheemda aangemerkt als risico. Die in Bad Nieuweschans wordt net als die in Winschoten aangepakt. De fontein in Scheemda staat op de nominatie om gesloopt te worden.

