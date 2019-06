Groen overnachten wordt mogelijk beloond in Stad

Dat is wat een raadsmeerderheid in Groningen wel ziet zitten. Hoe groener de overnachting, hoe lager de toeristenbelasting dus.

Overigens gaat het niet alleen over duurzame campings, maar ook over hotels, hostels, jachthavens en alle andere plekken waar overnacht kan worden en waar het afdragen van toeristenbelasting verplicht is. Het gemeentebestuur gaat onderzoeken of zo'n nieuw toeristenbelastingstelsel mogelijk is.

Akkoord met verhoging

Het idee komt uit de koker van de Partij voor de Dieren. Met deze maatregel wil de partij ondernemers stimuleren om milieuvriendelijk te ondernemen. VVD, CDA, Stadspartij en PVV zien het plan echter niet zitten.

Woensdagavond ging de raad van Groningen akkoord met een verhoging van de toeristenbelasting. Die verhoging zorgt voor 440 duizend euro aan extra inkomsten. Campings en havens kosten qua toeristenbelasting vanaf volgend jaar 2 euro per nacht, alle andere verblijfsaccommodaties moeten 3,70 euro per nacht, per persoon afdragen.

Voor het eerst in Ten Boer

Op dit moment hanteert de gemeente nog drie tarieven. Voor hotels 3,15 euro per nacht, pensions en bed & breakfast 2,30 per nacht en jongeren- en leerwerkhotels, hostels, kampeerterreinen en havens moeten 1,45 euro per nacht, per persoon afdragen.

Voor de voormalige gemeente Ten Boer is de belasting nieuw, die gemeente had in het verleden geen toeristenbelasting. Ondernemers in Ten Boer noemden de verhoging een ramp. Het stadsbestuur gaat in gesprek met de ondernemers in Ten Boer. Ook branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland in Groningen heeft haar zorgen uitgesproken over de verhoging.

Alle zorgen ten spijt, een brede raadsmeerderheid is wel akkoord gegaan met de verhoging.

