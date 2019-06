Annie (68) beleeft Op Roakeldais voor het eerst zonder haar Jan: 'Maar ik geniet er wel van'

Toch is Annie Vogel (68) er dit jaar weer bij. Voor het eerst zonder haar geliefde Jan.

Allerlei culturen

'Ze kwamen overal vandaan', zegt Annie, terwijl ze op de kennismakingsavond kijkt naar dance battles tussen verschillende groepen. 'China, Mexico, Indonesië, we hebben allerlei culturen meegemaakt.'

Bij Op Roakeldais slapen de dansers bij inwoners uit Warffum en de omliggende dorpen. De gastgezinnen bieden een slaapplek en zorgen voor het eten. Jan en Annie hebben dit samen 27 jaar gedaan.

Genoot ervan

'Vorig jaar wilde het eigenlijk al niet meer. Toen was hij al ziek. Maar hij wou de laatste keer meemaken. Dat hebben we gedaan, en hij genoot ervan', zegt Annie.

Ze wordt gezien als de 'moeder' van veel dansers. Velen kennen haar en ze onderhoudt nog steeds contacten met overzeese bekenden. Zoon Bennie is zelfs getrouwd met een danseres uit Indonesië.

Bellen vaak

Toch moest Annie wel even een drempel over om dit jaar het festivalterrein op te stappen. 'Het is niet leuk om hier te zijn zonder man', vertelt ze. 'Maar gelukkig ken ik de organisatoren goed. Ze bellen me vaak en zeggen: ga erheen, dat is een stukje afleiding.'

Artistiek leider David Kloosterhuis heeft een goede band met de Warffumse. Het verhaal van Annie raakt hem:

'Dit soort verhalen maakt dat het festival zo krachtig is. Dat we dit met een kleine, betrokken club doen. Voor Annie en Jan was dit jarenlang een speciale plek. Daarom heb ik wekelijks contact met haar om te vragen hoe het gaat, hoe ze het festival beleeft. Dat hoort erbij.'

'Festival van het jaar'

Op dit moment moet Annie nog even niet denken aan nieuwe logees in huis. Toch wil ze het op termijn weer proberen:

'Ik heb er nu even geen zin aan, maar volgend jaar wil ik weer gasten. Het is zo goed georganiseerd allemaal. Dit is voor mij het festival van het jaar.'

Startschot

Festival Op Roakeldais begint donderdag. In de ochtend treden de groepen op voor basisscholen uit de regio. 's Avonds is de officiële openingsvoorstelling.

Het dansfestijn duurt tot en met zondag.

Lees ook:

- Botswaanse dansgroep aangekomen op Op Roakeldais

- Botswaanse dansgroep komt naar Op Roakeldais dankzij drie last minute donaties