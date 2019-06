Lopend Vuur: Om Nederlandse ondernemers te beschermen moeten pakketjes uit China duurder worden

De pakketjes worden veelal vervoerd via grote containerschepen (Foto: ANP)

De VVD wil dat het kabinet ingrijpt, schrijft het AD.

'We moeten onze bedrijven beschermen tegen oneerlijke concurrentie', zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling. 'Het lijkt er sterk op dat we daar nu in falen, omdat er massaal pakketjes uit China verstuurd worden onder de kostprijs. Onze ondernemers kunnen daar nooit tegenop concurreren.'

Het steekt de VVD dat China zichzelf kwalificeert als ontwikkelingsland, waardoor de Chinezen al jarenlang spotgoedkoop spullen naar Europa kunnen verschepen. Die posttarieven worden de komende jaren wel verhoogd, maar dat is volgens de VVD niet genoeg.

Het transport van de pakketjes naar Europa gaat vaak per containerschip. Boven de Wadden ging dat begin dit jaar nog mis, toen containers overboord sloegen.

Hoe sta jij hierin? Bestel jij ook online uit China en ben je ook bereid er meer voor te betalen?

