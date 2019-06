'We doen het niet voor onszelf, maar voor ons allemaal'

Geanne Kruize in haar tijd in het leger (Foto: Eigen foto)

Ze was in1994 bijrijder op een ambulance en werd uitgezonden naar Bosnië. 'Bij aankomst denk je: Stoer, dit wordt 'm!. Iedereen was enthousiast en wij dachten: Dit gaan we regelen.'

'Een schril contrast'

'Met viertonners reden we Bosnië in. Voordat we de grens overstaken zagen we nog Nederlandse vakantiegangers met hun caravans, een schril contrast met wat we daarna zagen. Toen we de stad Mostar binnenreden werd iedereen stil.'

'Dat gaan we niet redden'

'Dan zie je de beelden die je alleen op televisie ziet: de kapotgeschoten huizen, de complete verwoesting van de oorlog langs de wegen. De gedachte dat we de oorlog zouden beëindigen, was er niet meer. We wisten: Dat gaan we niet redden.'

Geanne Kruize (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)



Nationale Veteranendag is belangrijk, vindt Kruize.

'Ik ben er een keer geweest en het is belangrijk vanwege de erkenning die je krijgt. Mensen zeggen vaak: Je hebt er als militair zelf voor gekozen. Maar we doen het niet voor onszelf, maar we doen het voor ons allemaal.'