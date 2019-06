TT-tips: voor liefhebbers én passanten

De TT in Assen gaat morgen weer van start. Waar moet je op welke momenten rekening mee houden als je vanuit onze provincie die kant op gaat?

Natuurlijk zijn er ook veel Groningers die zelf de TT bezoeken. Wat zijn gouden tips op het gebied van vervoer en verblijf en moet je een trui meenemen of heb je genoeg aan een T-shirt en korte broek?

Wanneer?

De 89ste TT begint vrijdagmorgen om negen uur en duurt tot zondagmiddag tien over vier. Bekijk hier het tijdschema van de TT.

De A28 en de N33

Als je met de auto naar de TT wilt, volg je op de A28 de borden met 'Assen'. Bij afrit 32 ga je van de A28 af, de Haarweg op. Onderaan de afrit wordt de weg gewezen naar het TT Circuit. Hetzelfde geldt als je vanaf de N33 komt.

Let op: afrit 31A is dicht

Doorrijden richting afrit 31A is tijdens de TT niet mogelijk. Vrijdag, zaterdag en zondag is deze afrit afgesloten. Alleen op zondag is de afrit open voor motoren die moeten keren.

Bekijk hier een kaart van het TT Verkeersplan 2019.

Met de motor

Motorrijders vanuit Groningen volgen ook de A28 en worden via de speciale motorafrit bij afrit 32 naar het TT Circuit Assen geleid.

Motoren vanuit Veendam (N33) volgen de A28 en keren net als voorgaande jaren bij afrit 33 en komen vervolgens ook via de speciale motorafrit bij afrit 32 naar het TT Circuit.

Tijdens de TT vind je actuele verkeerstips op dit speciale Twitter-account.

Openbaar vervoer

Er rijden de komende dagen extra lange NS-treinen naar Assen.

Met de bus (Stadsbuslijn 1) kun je dag en nacht om de tien minuten vanaf het NS-station in Assen naar het TT Circuit. In de avonduren rijdt deze bus zelfs nog iets vaker.

Bekijk hier de volledige dienstregeling voor de bussen tijdens de TT.

Camping of hotel?

Maar misschien wil je 's avonds of 's nacht helemaal niet meer naar huis. Waar kun je dan overnachten?

Je kunt natuurlijk kiezen voor één van de vele TT-campings. Kijk van tevoren goed naar de regels van de campings. Bij de één moet je bijvoorbeeld reserveren, terwijl bij de ander geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Als je meer luxe wilt, kun je een hotelkamer of huisje huren. Hier vind je een overzicht, maar je kunt natuurlijk ook zelf googelen naar een rustig plekje dat andere motorliefhebbers nog niet hebben ontdekt.

TT Festival

Er is wel een voordeel aan het in de buurt blijven van het TT Circuit. Je kunt dan na de races een bezoek brengen aan het TT Festival.

Dit festival is voortgekomen uit de beruchte Nacht van Assen. In de jaren zestig brachten bezoekers van de TT de avond voor de races vaak een bezoek aan het centrum van Assen. Dit mondde geregeld uit in vechtpartijen. De gemeente Assen besloot om iets voor de bezoekers te organiseren en dat werd de 'Nacht van Assen'.

De Assenaren zelf werd het al snel te druk tijdens deze nacht en dus kwamen zij een nacht eerder. De horeca speelde daarop in en dat werd de ' Assernacht'. Toen ook deze te druk werd, kwam er nóg een avond bij.

In 2016 is de Grand Prix verschoven van zaterdag naar zondag en kwam er opnieuw een avond bij. Hierdoor is er nu een vierdaags TT Festival. Bekijk hier welke artiesten er dit jaar optreden.

Het NPO-programma Andere Tijden maakte een documentaire over het ontstaan van het TT Festival.

Het weer

Maar krijgen we ook festivalweer dit TT-weekend? Vrijdag is het aangenaam met 19 tot 24 graden, maar zaterdag en zondag wordt het tropisch warm. Flesjes water (niet van glas, want die mogen niet mee naar het circuit), zonnebrandcrème en een petje zijn dus geen overbodige luxe.

Een handige tip van de TT-organisatie: Vergeet niet voor vertrek water te halen bij één van de watertappunten op het circuit voor de terugreis.

Na de TT

Tijdens die terugreis verloopt de afvoer van het verkeer anders dan voorgaande jaren. Elk parkeerterrein heeft zijn eigen afvoerroute om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden.

Het advies is om de navigatie uit te zetten en de borden te volgen. Motoren in noordelijke (A28) of oostelijke richting (N33) kunnen keren bij afrit 31A.

Uitzwaaien

De TT is zondagmiddag om ongeveer tien over vier afgelopen, dus rond die tijd kun je op een viaduct over de A28 gaan staan om de motorrijders uit te zwaaien.

Lees ook:

- Warm onthaal voor Valentino Rossi op Groningen Airport Eelde

- Broezen op de camping