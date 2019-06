Financiën, beslist iets voor beide partners

Financieel coach Monica ten Hoove heeft via haar coachingspraktijk regelmatig te maken met mensen die financieel in de rats zitten na een scheiding of overlijden van een partner. De problemen door dergelijke all life-events worden vaak nog groter wanneer een van beide partners zich nooit met de financiën bemoeide.

Door Monica ten Hoove

Zo had ik eens een weduwe in mijn training. Ze had zelf nooit iets met de financiën gedaan. Dat liet ze altijd aan haar man over. Die had daar meer verstand van.

Een half jaar later waren de eerste schulden ontstaan en was ze voortdurend ongerust over haar financiële situatie. Want hoe werkte dat nu allemaal? En kon ze dat op haar leeftijd nog wel leren? Gelukkig zijn zijn financiën niet zo ingewikkeld als ze lijken. En iets leren kun je immers altijd.

Loonbeslag

Het is overigens lang niet altijd de man die de financiën doet. Laatst hielp ik een man die na dertig jaar huwelijk ging scheiden. Hij had nooit zijn eigen financiën gedaan. Hij verdiende prima, maar ineens lag er loonbeslag en dreigde hij zijn huis te verliezen omdat er een achterstand op de hypotheek was. Hij had er altijd op vertrouwd dat zijn partner de financiën prima beheerde, maar dat bleek al langere tijd niet goed te gaan.

Piekeren

Nog een laatste voorbeeld, al zou ik nog wel tien voorbeelden kunnen geven. Een gezin waarbij de vrouw de financiën van het huishouden doet. Het gaat al een tijdje niet lekker, maar ze weet niet hoe ze dat moet oplossen.

Zorg er voor dat beide partners weten wat de financiële situatie is Monica ten Hove – Financieel coach

Ze piekert er vele nachten over en het levert haar veel stress op. Ik vraag haar hoe haar man over het probleem denkt. Maar die had ze niks verteld en hij wist dus van niets. Ik geef haar de opdracht met haar man te praten. Een paar dagen later belt ze dat ze samen de oplossing hebben gevonden. Twee weten meer dan één.

Natuurlijk is het prima de taken onderling te verdelen, maar zorg er wel voor dat beide partners weten wat de financiële situatie is. Niet omdat je de ander niet vertrouwd, maar omdat het jullie beide aan gaat en er altijd iets kan gebeuren waarbij de andere partner ineens de financiën moet over nemen.

Hoe pak je dat aan? Mijn tips:

- Start los van de financiële situatie nu. Bepaal samen wat jullie belangrijk vinden. Dat de kinderen kunnen studeren? Geen schulden? Dat jullie nu een leuk leven leiden? Dat je op tijd met pensioen kunt? Bijna elk doel in het leven heeft een financieel onderdeel.

- Ga dan samen zitten om jullie huidige financiële situatie op papier te zetten. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven? Zet vaste laten en variabele uitgaven op een rij en bepaal hoeveel spaargeld is er? Pak je afschriften erbij en ga niet gokken naar bedragen.

- Bepaal samen wat jullie vinden van jullie uitgaven en inkomsten op dit moment? Gaat er toch wel erg veel geld naar boodschappen, de hobby van de kinderen of de vaste lasten?

- Beslis samen wat jullie daar aan gaan doen. Je mag vervolgens best de taken verdelen.

- Herhaal deze stappen elke drie maanden. Ga elke drie maanden even samen zitten om terug te kijken naar de afgelopen tijd en vooruit te kijken naar de komende tijd.

Monica ten Hoove is financieel coach en eigenaar van adviesbureau Cijfers & Centen. Ze helpt ondernemers, werkgevers en particulieren om financiële rust te vinden.

Lees ook:

- Financiële opvoeding: 'Liever nu met tien euro de mist in dan later met tienduizend'

- 'Weet jij als ondernemer hoe winstgevend je bent?'

- Een werknemer met geldzorgen, wat doe je als werkgever?