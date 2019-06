Voorzitter De Vries: 'Geen RUG-staatsgreep in Rome'

Het Colosseum in Rome (Foto: Chait Goli / Pexels.com)

Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen doet niets verkeerd bij het maken van plannen voor het KNIR in Rome. Dat vindt voorzitter Jouke de Vries. 'Wij bewandelen de koninklijke weg.'

De Groningse universiteit wil de activiteiten bij het wetenschappelijk instituut in Rome uitbreiden. Nu draait het daar hoofdzakelijk om archeologie en kunstgeschiedenis; de RUG wil dit breder trekken.

Onrust

Deze plannen leidden tot onrust onder het personeel in Rome, bij de Wetenschappelijke Adviesraad en bij de vertrekkend directeur.

Zij vinden kort gezegd de Groningse invloed op het instituut te groot worden. Maar volgens De Vries is alle commotie onnodig en voorbarig, omdat de plannen vrijdag pas worden besproken in het bestuur.

Het instituut in Rome valt onder het NWIB (Nederlands Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland) waarin zes universiteiten samenwerken. 'Daar wisselen we argumenten uit. Ik moet het eerst bestuurlijk aftikken.'



Het college heeft een bord voor de kop als het gaat om creëren van draagvlak Koen Maree - DAG

Kritiek

Vanuit de universiteitsraad is er toch kritiek. De DAG-fractie vindt dat 'het college een bord voor de kop heeft als het gaat om creëren van draagvlak. Draagvlak begint bij de academische gemeenschap, de KNIR-staf en haar gebruikers,' zegt Koen Maree. Hij wil dat het voorstel eerst van tafel gaat.

Dirk-Jan Scheffers van de Personeelsfractie voegt daaraan toe dat het RUG-bestuur wel wat gevoeliger mag zijn voor de beeldvorming over KNIR. De Groningse Universiteit straalt in zijn ogen teveel uit dat KNIR een RUG-instituut is. 'Het beeld is wat ongelukkig.'

Bart Beijer van diezelfde fractie wil weten of er wel geprobeerd is 'plooien glad te strijken' door bijvoorbeeld contact op te nemen met de adviesraad, in plaats van alleen op bestuurlijk niveau overleggen.

'Zware termen onjuist'

Volgens bestuursvoorzitter De Vries is de adviesraad op de hoogte gesteld van de plannen. 'Dat er mensen binnen het instituut de weg kiezen om dat met zware termen zoals 'staatsgreep' in de media te brengen is niet mijn verantwoording en vind ik onjuist.'

Ook is er volgens hem geen intentie om 'ons KNIR toe te eigenen.' Het gaat alleen om het verbreden van activiteiten, 'omdat we bezig zijn met een internationaliseringsstrategie.'

SOG is blij

Overigens kunnen de plannen op instemming rekenen van de fractie SOG. Die is blij met mogelijkheden voor studenten.

