Ultieme reddingspoging voor spoorhuis Den Horn

Een meerderheid van de gemeenteraad riep wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi woensdagavond in een motie op nog een keer alles uit de kast te halen om het markante gebouw te redden.



Historische betekenis

Het witte pand bij de spoorwegovergang aan de Hogeweg is waarschijnlijk een van de laatste in zijn soort en daardoor van historische betekenis. Het gebouw staat op minder dan een steenworp afstand van het spoor.

Dat was nooit een probleem, totdat besloten werd tot verdubbeling van het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn. Nu staat het pand, dat in gebruik is als woonhuis, te dicht op de spoorbaan.



Ingrijpende verhuizing

De gemeenteraad van Zuidhorn schaarde zich enkele jaren geleden unaniem achter het initiatief van (destijds raadslid) Dijkstra-Jacobi om het pand te redden door het 'op te tillen' en enkele tientallen meters te verplaatsen.

De raad stelde zestigduizend euro beschikbaar. Ook de provincie Groningen en ProRail leverden een bijdrage van elk een ton. Met de eigenaar/bewoner was overeenstemming voor de ingrijpende verhuizing.



Onteigening

Maar om onbekende reden trok de bewoner zich terug en kwam het hele project tot stilstand. Omdat de spoorverdubbeling geen uitstel kan verdragen, startte ProRail een onteigeningsprocedure tegen de eigenaar van de spoorwoning. Uiteindelijk besliste de Raad van State in het nadeel van de bewoner en daarmee lijkt sloop onafwendbaar.



Veel tijd en energie

Het gaat Dijkstra-Jacobi, inmiddels wethouder van Westerkwartier, aan het hart. Dit voorjaar zei ze na de uitspraak van de Raad van State: 'Alle partijen hebben ongelofelijk hun best gedaan om het pand te behouden'.

'Ze hebben er heel veel tijd en energie in gestoken en er lag een flink bedrag klaar om de verhuizing te verwezenlijken. Als het dan op deze manier strandt is dat heel verdrietig. Maar als de eigenaar niet meewerkt, dan houdt het helaas op.'



Karakteristiek

Tijdens de raadsvergadering van woensdag riep Dorpsbelangen Den Horn de wethouder op nog een allerlaatste poging te ondernemen. Woordvoerder Jori Wolf benadrukte de emotionele en historische waarde van het gebouw:

'Dat prachtige karakteristieke pand, op die bijzondere plek, hoort bij de historie van Den Horn. Zonder het spoorwachtershuis zal Den Horn niet meer hetzelfde zijn. En als het eenmaal gesloopt is, dan is dat voorgoed en komt het nooit meer terug', aldus Wolf.



Somber

De raad nam het pleidooi van Wolf over en vatte het in de aangenomen motie. GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: 'Ook al is er maar een minieme kans om het gebouw te redden, dan moeten we toch een poging doen.'

De raad riep de wethouder op nog een keer met alle betrokken om tafel te gaan. Dijkstra-Jacobi stemde daarmee in, maar stelde meteen dat ze somber is over de uitkomst.

