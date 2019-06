Raad stuurt wethouder naar FC om steun uit te spreken voor vrouwenvoetbal

'Het betekent niet dat we een zak met geld naar de FC brengen, maar wel een duwtje in de goede richting', zegt Marjet Woldhuis van 100% Groningen.

De partij nam het initiatief voor de steun en is erg blij dat de huidige FC-directeur Wouter Gudde positief tegenover vrouwenvoetbal staat.

'Geen enkele euro'

Ook sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) benadrukt dat er geen sprake is van financiële steun.

'Ik wil wel de toevoeging maken dat we er op dit moment geen enkele euro bij gaan leggen.'

Vrouwenvoetbal is mogelijk

Gudde sprak zich deze week in Noord Vandaag positief uit over vrouwenvoetbal in Groningen. Meerdere profclubs hebben een vrouwentak, bij de FC is daar geen sprake van.

Maar met de komst van Gudde als opvolger van Hans Nijland waait er een nieuwe wind in het stadion. En die wind zou zomaar eens vrouwenvoetbal kunnen brengen.

Brede steun

'Het is de toekomst, het is de snelst groeiende sport', aldus Gudde. De van Excelsior overgekomen directeur benadrukt wel dat het initiatief niet alleen vanuit de FC moet komen, maar ook ondersteunt moet worden vanuit de KNVB, het bedrijfsleven en de overheid.

De lokale overheid ondersteunt de komst van een team nu dus.

Op verzoek

De wethouder spreekt haar steun uit in opdracht van de raad, ze was nog niet in gesprek met de FC.

'Misschien als we een keer een gesprek hadden gehad over de toekomstige ontwikkelingen in de sport en bij de FC, dan was het vast aan de orde gekomen. Het is natuurlijk wel een thema dat breed leeft in de samenleving. Vrouwenvoetbal is booming, dus het is leuk om daar een gesprekje over te hebben.'

