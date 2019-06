Provincie gaat snel met Oldambt om tafel over financiële problemen

In Oldambt praat de gemeenteraad binnenkort over mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Die variëren van het sluiten van sportzalen en zwembaden tot het sluiten van begraafplaatsen.

In 2018 kwam Oldambt miljoenen tekort. En ook in 2019 is de verwachting dat Oldambt rode cijfers gaat schrijven. Alleen al in de eerste vijf maanden van dit jaar komt de gemeente 3,3 miljoen euro tekort.

Zorgen

Met name de tekorten in het sociaal domein zorgen voor problemen. 'Dat baart ons echt zorgen', zegt Brouns namens de provincie. 'Er zijn over de gehele linie forse tekorten in het sociaal domein. Dat is ook hier in Oldambt een probleem.'

Klein of groot, vrijwel alle gemeenten hebben te maken met tekorten in bijvoorbeeld de jeugdzorg. De provincies en gemeenten vragen daar al tijden aandacht voor in Den Haag.

Om tafel

Brouns zit naar verwachting ergens volgende week om tafel met de Oldambtster wethouder Kees Swagerman (SP) van financiën. Op de inhoud van dat gesprek, wil Brouns nog niet vooruitlopen. Maar een ding is volgens hem wel duidelijk: 'De provincie kan dit niet oplossen. Het is een Rijksaangelegenheid.'

Lees ook:

- Kaalslag dreigt in Oldambt: harde bezuinigingen op komst