Westerkwartier maakt bezwaar tegen fracken Pieterzijl-Oost

Onlangs verleende minister Wiebes toestemming aan de NAM om het laatste gas uit dat veld te gaan winnen. De NAM mag daarbij de omstreden fracking-methode gebruiken.

Samen optrekken

Wethouder Hielke Westra van Westerkwartier vertelde in de raadsvergadering van woensdag dat hij in het bezwaar samen optrekt met de provincies Groningen en Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân. De winningslocatie Pieterzijl-Oost ligt net over de Gronings-Friese grens bij Warfstermolen.

Wat is fracken? Fracken is een methode waabij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gashoudend gesteente worden gespoten. Daardoor ontstaan er scheuren in de steenlaag en kan het vrijkomende gas gemakkelijker uit de bodem worden gehaald. Volgens De NAM is de methode veilig. Tegenstanders wijzen op de (mogelijke) nadelen voor het milieu. Bovendien zijn ze bang dat door fracking de kans op aardbevingen toeneemt.

Onrust

De raad nam unaniem een motie aan tegen de gaswinning uit het veld Grijpskerk. Dat veld is nu in gebruik als ondergrondse gasopslag, maar de NAM heeft besloten die in 2021 te sluiten.

Het gasbedrijf wil daarna het resterende gas uit het eigenlijke gasveld gaan winnen. Dat leidt tot onrust in de omgeving van Grijpskerk. Met de aangenomen motie wil de gemeenteraad van Westerkwartier een stem geven aan die onrust.

