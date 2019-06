Showband Marum houdt 'uitzwaairepetitie' voor WK in Canada

De showband vertrekt maandag naar Canada om mee te doen aan de wereldkampioenschappen in Calgary.

Uitgenodigd

'In 2017 speelden wij op het wereldmuziekconcours in Kerkrade en daar was een grote showband uit Canada', vertelt Jetty Bruinsma van Showband Marum. 'Zij vonden het heel tof wat wij deden en hebben ons uitgenodigd voor dit WK.'

De leden van Showband Marum hebben zelf gespaard voor de reis en de club heeft acties gehouden om geld in te zamelen.

Rodeofeesten

'We gaan twaalf dagen met elkaar weg', zegt Bruinsma. 'Naast het WK gaan we ook optreden voor een groep Nederlanders daar. En we mogen meedoen aan de grootste rodeofeesten ter wereld. We lopen mee in een parade, waarbij 350.000 bezoekers aan de kant staan en nog eens tien miljoen mensen meekijken via een live-uitzending.'

De 'uitzwaairepetitie' begint donderdagavond om negen uur.

