Waarom pompt het arme Oldambt tientallen miljoenen in het centrum van Winschoten?

Voor veel inwoners van Oldambt is het moeilijk met elkaar te rijmen. Waarom worden er miljoenen euro's in het centrum van Winschoten gepompt terwijl Oldambt er financieel zo beroerd voor staat?

Het antwoord op die vraag is heel simpel, vertelt wethouder Kees Swagerman. Volgens hem is het investeren in het centrum juist een bezuiniging.

Hoe zit dat?



Het gaat allemaal om het project 'De Poort van Winschoten'. Het centrum van Winschoten gaat op de kop, het gemeentehuis wordt gesloopt en wederopgebouwd en ambtenaren krijgen een nieuwe werkplek.

En nu de boel toch aangepakt wordt, zijn er ook plannen om een nieuwe raadszaal te bouwen. Totale kosten? Een slordige 25 miljoen euro.

Ondertussen heeft het spreekwoord 'van een kale kip kun je niet plukken' steeds meer betrekking op de gemeente Oldambt. De gemeente schreef vorig jaar rode cijfers (6,8 miljoen, waarvan mogelijk nog 1,5 miljoen terugkomt) en over de eerste maanden van dit jaar heeft Oldambt al 3,3 miljoen euro meer uitgegeven dan binnen is gekomen.

Dat heeft harde bezuinigingen tot gevolg.

Los van elkaar zien

Maar hoe kun je tientallen miljoenen investeren en ondertussen de noodklok luiden over de financiële situatie? Volgens wethouder Swagerman is dat een hele simpele rekensom.

Hij legt uit: 'Het is niet zo dat wij 25 miljoen euro hebben en dat investeren. Wij hebben dat geld niet, daarvoor gaan wij een lening aan. Als wij nu besluiten om met dit project te stoppen, is het dus niet zo dat we opeens miljoenen overhouden. Daarbij betekent dat ook dat wij investeringen hebben gedaan waar we niks mee kunnen. Dat geld zijn we sowieso kwijt.'

Bezuiniging



Als Oldambt besluit om te stoppen met de Poort van Winschoten, moet de gemeente het huidige gemeentehuis in Winschoten, het voormalige gemeentehuis in Scheemda en het gebouw aan De Garst in Winschoten in stand houden. Jaarlijkse onderhoudskosten: 600.000 euro.

Swagerman: 'Zodra in Winschoten een nieuw gemeentehuis verrijst, kunnen de gebouwen in Scheemda en aan De Garst worden afgestoten of verkocht. Je hoeft dan alleen nog de lening af te lossen. De jaarlijkse kosten daarvan zijn 121.000 euro. Dan weet ik wel waar ik voor zou kiezen.'

Gemeentehuis plat

En daar komt nog iets bij. Het huidige gemeentehuis kan volgens de wethouder in de verre toekomst niet voldoen aan de landelijke regels. Volgens die regels moet een overheidsgebouw in 2030 energielabel A vereisen. In 2050 moet het volledig energieneutraal zijn.

Volgens Swagerman is dat onmogelijk bij het huidige gemeentehuis.

