Man tegen ex: 'Je weet maar nooit wat er op de weg gebeurt'

Een 47-jarige Pekelder moet van het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk een taakstraf van 80 uur uitvoeren voor belaging van zijn ex uit Nieuwe-Pekela.

De helft van de taakstraf moet voorwaardelijk zijn. Volgens de officier van justitie belaagde de man van medio juni 2016 tot eind mei 2017 zijn ex, de moeder van zijn kinderen.

Niet verkroppen

De voormalige partners steggelen over de kinderalimentatie en over de omgangsregeling rond hun kinderen. Dat is iets wat de Pekelder niet kan verkroppen.

De man stuurde zijn ex diverse mails met daarin onder meer de beste wensen voor moederdag. 'Geniet er maar van, je weet nooit of het je laatste wordt.'

Ook moest de vrouw maar heel goed uitkijken in het verkeer. 'Je weet maar nooit wat er gebeurt op de weg.' Tegen de rechters zei hij dat hij met deze opmerkingen niets bedoelde.

Marktplaats-advertentie

Kort daarvoor had de man tegen zijn ex geopperd dat hij zogeheten 'familiedrama's' heel goed begreep. Dat laatste herhaalde de man donderdag op zitting tegen de rechters. 'Dat was geen handige zet van mij, maar ik begrijp deze drama's heel goed.'

De man achtervolgde de vrouw ook via Marktplaats-advertenties die zij had geplaatst. Hij reageerde daarop als aspirant-koper of verzon hij zelf een advertentie onder haar naam. Ook hield de man zich meerdere keren op in de straat van de school van zijn kinderen. 'Dat deed hij om de vrouw een hak te zetten en angst aan te jagen', zei de officier.

Psychische schade

Dat ontkende de man stellig. 'Onzin! Ik wil mijn kinderen gewoon even zien.' De vrouw claimt ruim 2500 euro voor psychische schade die zij heeft opgelopen door de belaging. Dat bedrag zou de vrouw kunnen aankaarten bij de burgerlijke rechter, zei de officier.

De man moet zich houden aan reclasseringstoezicht en mogelijk een ambulante behandeling volgen, mocht de reclassering dat nodig vinden.

Contactverbod

De officier vorderde geen contactverbod tussen de ex-geliefden, omdat de hoop is gevestigd op het herstellen van de omgangsregeling via een bemiddelingstraject.



De rechter doet over twee weken uitspraak.