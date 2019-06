Bert Visscher moet De Mikkelhorst er weer bovenop helpen

Met de hulp van Bert Visscher moet zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren weer uit de geldzorgen komen. Die benarde financiƫle positie is mede het gevolg van veranderende regelgeving van de gemeente Groningen.

Mikkelhorst-manager Geert Naber is op zoek naar een structurele bijdrage van honderdduizend euro per jaar. Dat bedrag hoeft wat hem betreft niet volledig voor rekening te komen van de gemeente Groningen, maar hij zou wel graag zien dat de gemeente met geld over de brug komt.

Nieuwe regels

Voorheen had de gemeente zorgcontracten met zo'n 130 zorgaanbieders, De Mikkelhorst was daar één van. Sinds dit jaar worden er alleen maar zaken gedaan met een aantal grote zorgleveranciers. Die grote zorgverleners huren vervolgens de kleinere zorgbedrijven weer in.

De Mikkelhorst is zo'n kleinere speler. Door de nieuwe opzet krijgt de ecologische zorgboerderij lagere dagdeeltarieveren, dus minder inkomsten.

Steun van Bert Visscher

De situatie van de Harense boerderij ging Bert Visscher zo aan het hart dat hij besloot ambassadeur te worden. In die rol wil hij geld binnenhalen. Naber verwacht veel van het ambassadeurschap.

'Ik weet wel zeker dat hij de boodschap van De Mikkelhorst kan overbrengen en dat meer mensen gaan vinden dat we niet verloren mogen gaan.'



Dit is één van de laatste plekken in Groningen waar nog eerlijk voedsel door mensenhanden gemaakt wordt Paul - Deelnemer dagbesteding

Einde dreigt

Want volgens de zorgmanager is de situatie zo nijpend dat het einde dreigt. In eerste instantie lag er een budget waarmee tot de zomer gewerkt kon worden. Dat budget is iets aangevuld waardoor de boerderij wat langer in de benen gehouden kan worden.

'Centen van de gemeente'

Ook Stadjer Paul gaat de situatie aan het hart. Hij komt vier dagen per week naar De Mikkelhorst voor zijn dagbesteding.

'Laat ik het zo zeggen, en dat meen ik serieus: het belangrijkste van deze plek is dat dit één van de laatste plekken in Groningen is waar nog eerlijk voedsel door mensenhanden gemaakt wordt.'

Oproep gemeente

Ook Paul heeft veel vertrouwen in de kunsten van de Groninger cabaretier.

'Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, zodat het hier niet dichtgaat. Ik ben wel de laatste die dat laat gebeuren. Maar het ligt vooral aan de gemeente, die moet met centen over de brug komen.'

