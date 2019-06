Man zwaargewond na aanval met bijtende vloeistof (update)

Het incident vond plaats op donderdagavond 20 juni rond 19.20 uur.

Op de fiets

De man fietste over het fietspad vanaf de Crematoriumlaan in de richting van de Eikenlaan. Toen hij afsloeg in de richting van de Kometenstraat werd hij door een nog onbekende dader bespoten met een bijtende vloeistof. Als gevolg hiervan heeft hij ernstige brandwonden opgelopen op meerdere delen van zijn lichaam.

De politie roept getuigen van het incident op zich te melden.

Heftige zaak

Politiewoordvoerster Kalina Pruntel spreekt over een 'heftige zaak'. Volgens haar weet de politie met welke vloeistof het slachtoffer is bespoten, maar wordt die informatie bewust niet gedeeld.

'Dat weten wij en de dader of daders. Met die specifieke informatie kunnen we iemand op een later tijdstip in het onderzoek confronteren.'



Misschien heeft iemand het spuiten wel gezien, maar daar verder niets achter gezocht. We hopen dat die mensen zich melden Kalina Pruntel - Woordvoerder politie

Willekeurig slachtoffer?

De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een willekeurig slachtoffer.

'Dat zou heel goed kunnen, maar we hebben verder nog geen informatie die ons leidt tot een persoon of personen. We weten dus niet waarom dit gebeurd is en wie het heeft gedaan. We hopen dat mensen ons kunnen helpen.'

Confronterende foto's

De politie deed sinds het incident onderzoek naar de mogelijke dader(s), maar tast dus nog altijd in het duister. Daarom werd besloten tot een getuigenoproep. Die gaat gepaard met confronterende foto's van de brandwonden die het slachtoffer opliep. Een bewuste keuze, volgens Pruntel.

'Het is niet niks om jouw brandwonden op het web te plaatsen. Daar denken we met het slachtoffer zorgvuldig over na. Maar wellicht kan het helpen om de ernst bij de mensen aan te geven. Het is niet zomaar iets wat er is gebeurd. Hopelijk slaan mensen daar op aan.'

Spuiten valt niet op

Pruntel hoopt op getuigen die de aanval hebben gezien, maar er destijds geen acht op hebben geslagen.

'Als je bespoten wordt, valt dat in eerste instantie niet op. Maar op een gegeven moment bleek dat de man toch ernstige brandwonden had. Dus misschien heeft iemand het spuiten wel gezien, maar daar verder niets achter gezocht. We hopen dat die mensen zich melden.'

Update: het bericht is aangevuld met een reactie van de politiewoordvoerster.