Klapbrug in centrum Appingedam weigert dienst

De brug verbindt winkelcentrum Overdiep met het Stadscentrum.

Veiligheid in geding

De gemeente Appingedam stuitte twee weken geleden op het euvel toen er onderhoud plaatsvond aan de brug. De kespen, de dwarsbalken onder de brug, bleken helemaal verrot.

Volgens Wethouder Lea van der Tuin (CDA) blijft de brug uit veiligheidsoverwegingen naar beneden: 'Wij durven hem niet meer omhoog te doen, want we weten niet zeker of hij daarna weer valt zoals hij hoort te vallen. Dan komt de veiligheid van omstanders in het geding.'

Zorgen om gondelvaart

Gevolg is dat hogere boten en boten met een mast de brug over het Nieuwe Diep niet meer kunnen passeren. Raadslid Henk Dijkstra van Gemeentebelangen maakt zich zorgen of de gondelvaart op 23 augustus wel door kan gaan.

Van der Tuin laat weten dat de gemeente de brug zo spoedig mogelijk laat repareren. 'We willen op zeer korte termijn maatregelen nemen, want dit kunnen wij in het zomerseizoen niet gebruiken. We hopen dat we de brug daarom tijdens de gondelvaart weer kunnen gebruiken.'

Na het vaarseizoen neemt de gemeente de brug wat uitgebreider onder handen.