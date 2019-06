Eigenaar afgebrande seksclub: 'Ik ben kapot, echt kapot'

Van partyclub Swingers Dream is weinig meer over (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

'Ik dacht: dit is niet echt.' Rambod Radfar, manager van de afgebrande parenclub Swingers Dream in Waterhuizen is zich kapotgeschrokken.

In het midden van de nacht kreeg Radfar een telefoontje van de alarmcentrale.

'Er was iets aan de hand bij de club', zeiden ze. 'Toen ik later in de auto zat belden ze nog een keer, en vertelden dat er brand was. Toen ik aankwam sloegen de vlammen de tent uit.'

Medewerkers weten niets

Het is een komen en gaan van mensen op de plek waar gistermiddag nog een 'sexy porn party' gehouden werd. Eerder op de dag komen er zelfs nog twee medewerkers langs. Ze weten nog niet dat de club in vlammen is opgegaan en vertrekken onverrichterzake.



Bommelding

Toen de brand uitbrak was de club gesloten en was er volgens Radfar niemand meer binnen. Hij kan niets zeggen over een mogelijke oorzaak van de brand: 'Dat wil ik zelf ook graag weten.' Wel memoreert hij aan een bommelding die de club jaren geleden kreeg. Hij weet dat niet alle omwonenden even blij zijn met de club.

Twee bewakers houden de wacht bij de plaats delict. 'Standaard procedure', legt een politiewoordvoerder uit. 'We moeten nog technisch onderzoek doen en tot die tijd mag er natuurlijk niemand op de plaats delict komen.'

Criminele activiteiten bij club? De gemeente Midden-Groningen zit al jaren met de club in haar maag. In 2016 accepteerde de gemeente een aanvraag voor het uitbreiden van de vergunning niet. 'Naar aanleiding van die aanvraag hebben we een bibob-procedure gedaan. Een soort integriteitscheck ter voorkoming van criminele activiteiten', zegt Joost Koedam, woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen. 'Naar aanleiding daarvan hebben we besloten de vergunning te beperken.' De gemeente stelde daarbij als voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst van de leidinggevende zou worden beëindigd én dat de huurovereenkomst binnen twee jaar werd opgezegd. Of de gemeente de club dus wil sluiten? 'Over hoe dat in de praktijk gaat uitwerken ik geen commentaar geven', besluit Koedam.



Uitbreiden met prostitutie

Radfar vertelt dat hij de club graag wilde uitbreiden met een prostitutievergunning. 'Maar er zijn bepaalde eisen en daar zijn we nog niet aan toegekomen.'

Van criminele activiteiten wil hij niets weten. 'Dat is hier niet. Dat kan niet waar zijn, ik heb een verklaring van goed gedrag. Die ligt zelfs in de auto.'

Kapot

Radfar staat er wat verloren bij. Hij lijkt in de war. 'Ik ben kapot, echt kapot.' Hij weet nog niet of hij de club opnieuw gaat opbouwen.

'Het enige wat ik wil doen is slapen, ik ben heel erg moe. Verder weet ik het niet, ik heb nog niet nagedacht. Tot nu toe ben ik constant bezig hier.'

