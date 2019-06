De Noord 9 van zaterdag 29 juni

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Erwin de Vries & Davine - Mooie minsen

Het is een opmerkelijk duo: zanger Erwin de Vries en de Groningse chansonnière Davine. Samen zingen ze 'Mooie minsen': half in het Gronings, half in het Frans. 'Bij mijn weten is het nog nooit eerder gedaan,' antwoordt Erwin de Vries op de vraag of het het eerste Gronings-Frans liedje ooit is. Inspiratie voor het lied kreeg de zanger in Frankrijk, zijn favoriete vakantieland. 'Ik was daar toen ik er aan begon en tijdens het schrijven kreeg ik het idee om een duet te maken en toen dacht ik al snel Davine.' Lang nadenken over het duet met Erwin de Vries hoefde Davine niet. 'Het leek me direct hartstikke leuk, sowieso een duet en dan ook nog Gronings-Frans.' Het lied van klinkt op het eerste gehoor als een zomers liedje, maar voor wie goed luistert zit er volgens De Vries wel een boodschap in. 'In deze tijden van Facebook en Instagram ligt er veel druk op hoe we eruit moeten zien, wie we moeten zijn,' begint De Vries. 'De boodschap van Mooie Minsen is dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet, of je dik, dun of rood haar hebt, we zijn gewoon mensen met elkaar, mooie mensen.' Beluister 'Mooie minsen' hier.

2. Blanks - Don't stop

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks zijn eerste hit te pakken in de Noord 9. 'Don 't stop' is al meer dan 200 duizend keer beluisterd op en op YouTube heeft de video's al meer dan 125 duizend vieuws. Ook is het nummer op allerlei landelijke radiozenders te horen, net zoals op Radio Noord. Blanks reist in juni af naar New York. Hij is daar een van de 35 artiesten die zich presenteren op het showcasefestival New York Indie Week. Het showcasefestival, dat officieel A2IM Indie Week heet, duurt vier dagen en trekt zo'n tweeduizend muziekbobo's. Op het festival staan vooral jonge veelbelovende muzikanten die bij kleine, onafhankelijke labels zitten. Eerder stond Jett Rebel op New York Indie Week. Bekijk Blanks video van 'Don't stop' hier.

3. Harry Niehof - Welkom wichtje

In januari is zanger en liedjesschrijver Harry Niehof voor het eerst opa geworden, van kleindochter Zoëy. In Café Martini vertelt Harry heel blij te zijn met de geboorte. 'Of je nu vader en moeder of opa en oma wordt, het is zo bijzonder, zo'n eerste kindje'. Toch komt het nummer niet vanzelf uit zijn pen rollen: 'ik moet het gewoon klein houden en vertellen wat het voor mij betekent, toen was 't zo klaar. Het is een opgewekt zomers liedje over hoe heerlijk het is om het kindje dichtbij me te houden'. Met 'Welkom wichtje' heeft Niehof weer een hit te pakken. Eerder heeft hij in de Noord 9 gestaan met 'Veur altied jong' (#8 in 2018), 'Rimpeling' (#1 in 2016) en 'Café op driefklaai' (#1 in 2016).

4. Swinder - Elke dag tot de naacht

Swinder stond al verschillende keren in de Noord 9, oa. met 'Vief veur elf' (#1), 'Twijde Hans' (#1) en 'Vekaanzie' (#1). Met 'Noar Stad' stond de band in 2013 al in de Noord 19, de voorloper van de Noord 9. 'Elke dag tot de naacht' is de nieuwe single van Swinder, voor het eerst in jaren: de band van Bas Schröder en consorten is drie jaar aan het werk geweest voor het nieuwe album 'Nosk' dat in mei verschijnt. 'Het duurde heel erg lang', beaamt Gijs van Veldhuizen (gitaar, toetsen) lachend. 'Maar het gaat om het resultaat en dat is heel erg goed.' In de jaren dat ze werkten aan de opvolger van hun succesvolle debuutalbum uit 2015 kampte de band met een writer's block, was er verdeeldheid over de muzikale richting en braken ze met Excelsior, hun platenlabel. Het nieuwe album Nosk, wat volgens K. ter Laan 'doodstil in de natuur' betekent, is opgenomen onder leiding van singer-songwriter Tim Knol. Gedeeltelijk in zijn studio in Hoorn en gedeeltelijk in Groningen. 'De single gaat over een oud omaatje dat haar man verloren heeft en daar heel verdrietig over is', begint Bas Schröder. ''s Nachts in bed droomt ze nog van hem daarom heeft ze iedere avond zin om naar bed te gaan zodat ze weer even samen zijn.' Schröder kwam op het idee tijdens een van zijn optredens. 'We spelen nog al eens voor bejaarden en iemand uit het publiek vertelde me het verhaal. Ik dacht daar zit wel een liedje in.' Bekijk de clip van 'Elke dag tot de naacht' hier.

5. Wat Aans! - Ik ben een G

De mannen van Wat Aans! hebben vorig jaar hun 10-jarig jubileum gevierd met 'Batterij'. Na 'Proat toch Grunnegs met mie' en de superhit 'Trilploat' doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer, een nummer maken dat zich online heel snel verspreidt. Dit keer met hulp van de makers van Grunnen TV. Net als 'Roelfina' (#1 in 2019) is 'Ik ben een G' terug te vinden op het album 'Grunnegs Hoop' dat het laaste weekend van juni verschijnt. Bekijk de video bij het nummer hier.

6. Inge van Calkar - Just

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere noteringen zijn 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018) en 'Hold you hate you love you leave you' (#1 in 2019). Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. September vorig jaar is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge heeft in het voorprogramma van Gare du Nord gespeeld bij hun 20 concerten. Tijdens festival Eurosonic/Noorderslag heeft Inge met haar band gespeeld op OpenAir, op de Grote Markt in de Stad. Bekijk Inges optreden bij TROS Muziekcafé hier.

7. Mama Maffia - Spaigeltje spaigeltje

Mama Maffia is een rockgroep uit Veendam. Het is voor het eerst dat de mannen in de Noord 9 staan. Mama Maffia bestaat uit zanger en gitarist Mark Ploeger, basgitarist en zanger Peter Bloem en drummer Arjen Arkema. Bekijk de clip van 'Spaigeltje spaigeltje' hier op YouTube.

8. Wia Buze - Doe bist mien zunneschien

Bij de opening van het theaterseizoen van theater Geert Teis vorig jaar zaten Wia Buze en Erwin de Vries samen in de kleedkamer. Wia vroeg Erwin om een liedje voor haar te schrijven. Dáár moest Erwin even over nadenken, want dat doet hij eigenlijk nooit (iets voor anderen schrijven). Erwin heeft de tekst en de muziek van 'Doe bist mien zunneschien' geschreven. In de studio van Mark Pepping is het opgenomen en afgemixt. 'Het is zeker een vrolijke zomerse plaat geworden', aldus Mark. En Erwin is er blij mee volgens Wia. 'Hij reageerde heel positief, een echt Wia lied. Je hoort heel goed dat ik het ben en dat het heel goed bij me past', aldus Wia. Het nummer is begin 2020 terug te vinden op het album dat dan verschijnt en waarmee Wia haar 35-jarig jubileum gaat vieren tijdens een kleine theatertour. Beluister 'Doe bist mien zunneschien' hier op Spotify.

9. Kevin Paré - Waarom niet

Kevi Paré is geboren en getogen in de Stad. Als kleine jongen is hij al met muziek bezig, op pad met de band van zijn broer en zijn neef. Op z'n zeventiende kiest hij ervoor om zijn droom na te jagen: zanger worden. Bijna elk weekend is hij wel op een podium in het land te vinden. 'De mensen blij maken, een mooie avond bezorgen, daar gaat het om', aldus Kevin op Radio Noord. Maakt hij in eerste instantie Nederlandstalige volksmuziek, in 2011 verlegt hij zijn koers naar popmuziek. Nog wel steeds in het Nederlands. Samen met producer Robert Dorn maakt Kevin zijn nieuwe nummer 'Waarom niet', opvolger van 'Ik kom er aan' (#5 in de zomer van 2018). Beluister 'Waarom niet' hier.