Damster raad wil meer huizen voor jongeren

Wel willen partijen meer aandacht voor jongerenhuisvesting. De Damster politiek is het echter nog niet eens over de manier waarop dat moet gebeuren.

Veel herbouw, twee nieuwe wijken

Appingedam staat aan de vooravond van een grote vernieuwingsslag. Door de versterking moeten 400 huizen in Opwierde-Zuid worden gesloopt en herbouwd. Eerder deze maand werd duidelijk dat er ook nog eens 155 huizen tegen de vlakte moeten in Opwierde.

Bovenop het versterkingsgeweld nog een verandering: er komen twee nieuwe wijken in Appingedam. Op de voormalige strokartonfabriekslocatie De Eendracht worden 130 nieuwe koopwoningen gebouwd. Op voormalig gasfabrieksterrein De Tip staan 15 koop- en 35 huurwoningen gepland.

Tiny houses of wisselwoningen

De raad is blij met die plannen, maar vraagt meer aandacht voor huizen waar starters in kunnen. SP-raadslid Harry Rozema oppert alternatieven als tiny houses of speciale woonvormen samen met ouderen.



Als we heipalen onder wisselwoningen zetten, kunnen ze zo vijftig jaar mee Cees van Ekelenburg - Raadslid D66

D66-raadslid Cees van Ekelenburg ziet mogelijkheden om de wisselwoningen die nu gebruikt worden voor de versterking, te gebruiken voor jongerenhuisvesting. Dat zijn vele tientallen tijdelijke huizen die gebouwd zijn voor tien tot twintig jaar.

'Gooi die niet zomaar weg. Als we daar heipalen onder zetten, kunnen ze zo vijftig jaar mee', zegt Van Ekelenburg.

Uitgeleefd?

CDA-fractievoorzitter Bert Raangs ziet daar niets in: 'Wij willen goede, degelijke woningen voor jongeren in onze stad. We willen onze jonge Damsters niet in uitgeleefde wisselwoningen stoppen.'

Van Ekelenburg kaatst de bal terug: 'Nu classificeert u wel de mensen, Damsters, die straks in die woningen komen...'

Volgen wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) is het nog veel te vroeg om daarover te praten: 'De versterkingsoperatie moet nog beginnen. Laten we over tien jaar, als alles achter de rug is, pas kijken hoe die woningen erbij staan.'

Woningen in winkelpanden

De SP stelt verder nog voor om leegstaande winkels om te bouwen tot woning. 'De kans dat daar nog nieuwe zaken in komen. met alle webshops tegenwoordig, is klein. Daar kun je alternatieve woonvormen voor bedenken', zegt Rozema.

Van Ekelenburg waarschuwt daar voorzichtig mee te zijn: 'Als het eenmaal een woning is, komt daar nooit meer een winkel in.'

Volgens wethouder Usmany is de gemeente daarover in goed overleg met de middenstand. 'Die vroeg enkele jaren terug om dit niet te doen. Het blijft moeizaam. Soms komen er twee winkels bij, dan gaan er weer drie weg. Maar als je nu door het centrum loopt, is het best aantrekkelijk.'

Testament

De Stadsvisie wordt gezien als testament hoe de Damsters de toekomst voor zich zien, na de fusie met Delfzijl en Loppersum op 1 januari 2021. Dan gaan de drie gemeenten samen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

