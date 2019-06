'Ik ben wel wat angstig voor de gevolgen van alle energiemaatregelen'

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. De informatieplicht geldt bij een energieverbruik van minimaal 50.000 kilowattuur of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan. Het geldt voor 19 verschillende bedrijfstakken.

Het ministerie van Economische Zaken weet niet om hoeveel bedrijven het exact gaat. In totaal gaat het naar schatting om ruim 110.000 bedrijven die informatieplichtig zijn, waarvan de helft overigens uitstel heeft. De verwachting is dat op 1 juli 30.000 bedrijven zich geregistreerd hebben.

Er zijn veel uitzonderingen. Bedrijven die deelnemen aan de Europese emissiehandelssysteem zijn vrijgesteld. Evenals glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem. Ook voor bedrijven vallend onder de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) gelden andere afspraken. Al deze bedrijven moeten zich begin december geregistreerd hebben.

Om hoeveel bedrijven het in Groningen gaat is niet bekend. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat ruim 800 brieven verstuurd zijn. Hierop hebben tot nu toe een kleine 600 gereageerd.

Ze zijn al klaar met de registratie van de energiebesparing. 'Toen we ermee bezig waren gaf het inspiratie. Je wordt je bijvoorbeeld bewuster hoe je bedrijfsgebouw eruit ziet. Zo kunnen we het koelen van onze serverruimte net iets anders aanpakken. Voor aanvullende bewustwording is de informatieplicht een goede actie. Ik vraag me wel af hoe we het moeten handhaven. Het is wel erg detaillistisch.'

'Transitie en besparing horen bij elkaar. Op beide fronten willen we het graag goed doen voor de wereld. Economie, klimaat en duurzaamheid gaan hand in hand. In dit kader zijn er genoeg investeringen te bedenken die je binnen vijf jaar terugverdiend.'

Voor de Dijkstra Groep uit Leek is de registratieplicht voortborduren op waar de onderneming al jaren mee bezig is. Directeur Niek de Boer is verantwoordelijk voor de energietransitie.

De verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen bestond al, maar erover rapporteren is met ingang van 1 juli nieuw. Er wordt gewerkt via het zogeheten eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na registratie voldoet een bedrijf automatisch aan de informatieplicht.

Het gaat om maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een erkende maatregelenlijst (EML). Bedrijven moeten, indien ze het niet weten, zelf selecteren 'onder' welke EML het bedrijf valt. Door het nemen van maatregelen levert het bedrijfsleven de bijdrage uit het energieakkoord. Straks opgevolgd door het klimaatakkoord.

Martin Kloet is seniorprojectleider bij VNO-NCW en MKB Nederland, om bedrijven te ondersteunen bij de invoering. 'De informatieplicht energiebesparing is een aanscherping van de Wet milieubeheer. Deze wet bestaat sinds 1993 en is in 2015 aangescherpt met de EML. Het verplicht je als bedrijf om actief melding te maken van waar je op het gebied van energiebesparing mee bezig bent of van plan bent te gaan doen.'

Ook zoeken naar collectiviteit

Bij Smit Kwekerijen BV in Sappemeer hebben ze dagelijks veel gas en stroom nodig om de ruim 150.000 vierkante meter kassen op temperatuur te houden. Jan van der Molen is financieel controller en net klaar met het invullen van de vragenlijst.

'Ik verbaasde me erover hoeveel we al gedaan hebben. We zijn al veel langer met energiebesparingen bezig. We willen besparen, maar soms ontkom je niet aan energieverbruik. We zijn aan het kijken naar alternatieven als biogas of zonnepark. We zetten in op duurzaam en als dat collectief met collega kwekerijen kan dan graag.'

Wat Van der Molen betreft blijft het nu beperkt. 'Het is nu vooral een inventarisatie, zonder verstrekkende gevolgen. Ik mis om helemaal van het gas af te gaan. Aan de andere kant kosten maatregelen veel geld. We doen momenteel een proef met ledverlichting. Dat kost 22.000 euro en dan hebben we nog maar een klein deel van onze totale verlichting te pakken. Ik ben wel wat angstig voor de gevolgen van alle energiemaatregelen. Voor de consument weten we het nu, maar bedrijven hebben nog geen idee waar ze aan toe zijn.'