Vijf jaar cel geëist voor Stadjer die man hersenbeschadiging sloeg

Dat eiste de Officier van Justitie donderdag.

Ruzie op het Damsterdiep

De verkeersruzie op 11 september 2016 volgde na een aanrijding tussen twee auto's op het Damsterdiep in Groningen, ter hoogte van de Oosterhavenstraat.

De bestuurder van een Mercedes, het latere slachtoffer, én de verdachte stapten na de aanrijding uit hun wagens en raakten slaags. Dat gebeurde nadat de verdachte een klap had gekregen van het latere slachtoffer.

Overlevingsmodus

In een stressreactie kwam de verdachte naar eigen zeggen in een overlevingsmodus terecht. Temeer omdat zijn auto was geraakt op de plek waar zijn dochtertje zat. Het meisje bleef ongedeerd.



Hoofd als een voetbal

De verdachte pakte het latere slachtoffer op en gooide hem op de grond. Volgens getuigen zou de Stadjer hem daarna tegen het hoofd hebben geschopt 'alsof het een bal was'.

De verklaringen over de ruzie lopen uiteen. Een andere groepje getuigen had bij de politie verklaard dat het latere slachtoffer juist degene was die de verdachte had aangevallen. Weer andere verkeersgetuigen zagen de verdachte een zogeheten armklem om de nek van het slachtoffer leggen.



Blijvend hersenletsel

Omstanders belden de politie. Het slachtoffer werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag ruim zeven weken in coma. Inmiddels woont hij blijvend in een verzorgingshuis in Zuidlaren. Hij heeft geen herinneringen aan de verkeersruzie en de gebeurtenissen daarna.



Schadeclaim van 220.000 euro

De vrouw van het 44-jarige slachtoffer wil ruim 220.000 euro aan schadevergoeding, waaronder voor de schade die zij als gezin op hebben gelopen. Het slachtoffer kan vanwege zijn blijvende beperking niet in een thuissituatie zijn kinderen zien opgroeien.



Getuige in New York gehoord

De inhoudelijke behandeling van deze zaak liet bijna drie jaar op zich wachten. Dat had vooral te maken met een belangrijke getuige. Die maakte foto's van de mishandeling en leverde die in bij de politie. Vervolgens vertrok hij naar Amerika. Pas in december vorig jaar kon de man in New York worden opgespoord en worden gehoord.

Noodweer?

De raadsman zei geschrokken te zijn van de hoogte van de strafeis. 'Vijf jaar, en dat voor handelen uit noodweer.' Maar noodweer had het Openbaar Ministerie juist uitgesloten.

'Het slachtoffer lag al op de grond, hij was toen al bewusteloos, er was absoluut geen dreiging meer.'



Spijt

De verdachte heeft een strafblad van zes kantjes. Hij is in 2014 tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor een geweldsmisdrijf. Tijdens de zitting zei hij dat het hem speet, dat het slachtoffer er zo aan toe was.

De verdachte werd vorig jaar april door de rechtbank in Groningen onder voorwaarden, en met een enkelband om, geschorst. Hij mocht vanaf dat moment zijn strafproces in vrijheid afwachten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

Lees ook:

- Stadjer slaat man hersenbeschadiging tijdens verkeersruzie