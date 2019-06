Muziekdocenten Kielzog hoeven toch geen zzp'er te worden

'We zijn vanmorgen de-ontslagen', zegt Marco Kerver, muziekdocent in Het Kielzog in Hoogezand. Kerver verloor, net als tien collega-docenten, zijn baan bij het kunstencentrum. Wel mochten ze terugkomen als zzp'er.

Daar waren de docenten het niet mee eens: zij en de directie van het theater kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Tot donderdagochtend, toen de docenten hoorden dat ze tóch in dienst kunnen blijven.

Trots

Kerver is blij dat er een oplossing is voor het probleem. 'En ik ben trots. We hebben enorm gevochten, en niet voor niets.'

Werkgever niet beschadigen

Mede door media-aandacht is het volgens Kerver 'misschien wel verder gegaan dan hij had gewild.'

'Je wilt je werkgever en het instituut waar je van houdt niet beschadigen. Dat is misschien wel gebeurd, en daarom hebben we met elkaar afgesproken het nu weer goed te doen.'

Gedetacheerd

De docenten waren in dienst bij de gemeente Midden-Groningen, en werden gedetacheerd naar Het Kielzog. Dat blijft zo, al worden de docenten voortaan individueel gedetacheerd, en niet als groep, zegt wethouder Erik Drenth (CDA).

'Per jaar kijken we voor hoeveel uur Het Kielzog de mensen nodig heeft', legt Drenth uit. Heeft een docent bijvoorbeeld een contract voor twintig uur, en werkt hij die twintig uur ook, dan is er niets aan de hand, en blijft hij gewoon voor dat aantal uren in dienst.

Deeltijdontslag

Mocht een docent minder uren werk hebben, bijvoorbeeld omdat het instrument waar hij of zij les in geeft minder aantrekkelijk is geworden, dan verliest die docent ook uren. 'De cao biedt ruimte tot deeltijdontslag', legt wethouder Drenth uit. 'We betalen nog twee jaar de 'resturen' door als gemeente. Na die twee jaar verliest die docent de uren wel.'

Eind goed, al goed?

De docenten zitten weer op één lijn met het bestuur, en behouden hun werk. Is de kou nu uit de lucht?

'Dat is een ingewikkelde vraag', zegt Kerver. 'Er zijn wel wat dingen gebeurd. Het goede van Het Kielzog is dat een groot deel van het management overdag werkt, en de kunstdocenten 's avonds', lacht de docent. 'We zullen in het begin misschien proberen elkaar een beetje te ontwijken.'

Gevecht is voorbij

Toch wil Kerver constructief verder werken. 'Maar, sommige collega's zijn harder geraakt dan ik. Die hebben echt wel een klap gekregen. Voor hen zal het misschien wat moeilijker zijn om alles te vergeven en vergeten. Voor mij geldt dat minder. Ik vond het gewoon een gevecht, en dat is nu voorbij.'

