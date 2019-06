Lopend Vuur: Door blauwalg en zwemmersjeuk zwem ik niet meer in open water

Zwemmersjeuk onstaat doordat de larven van een wormsoort de huid binnendringen, wat een allergische reactie veroorzaakt met heftige jeuk en rode vlekken.

Iedere zomer duikt er in verschillende plassen in onze provincie ook blauwalg op. Blauwalg kan huidirritatie of darmklachten veroorzaken.

Op de site zwemwater.nl wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor blauwalg in het Zuidlaardermeer bij Meerwijck. Dat geldt ook voor De Lijte bij het Paterswoldsemeer.

Zwem jij nog in een meer of zwemplas of duik je liever in het zwembad?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Pakketjes uit China

De stelling in Lopend Vuur luidde donderdag: 'Om Nederlandse ondernemers te beschermen moeten pakketjes uit China duurder worden'. 57 procent van de 3459 stemmen ging naar eens, 43 procent naar oneens.