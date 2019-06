Breedband Westerkwartier baalt van nieuwe concurrent: 'Ze zien ons als wingewest'

Dat zegt Jan Hut van Breedband Westerkwartier over de komst van een extra concurrent voor de aanleg van glasvezel in de regio.

Want naast Rodin en de bewonerscoöperatie waar Hut namens spreekt is er nóg een bedrijf dat in het Westerkwartier een glasvezelnetwerk wil aanleggen. Glasdraad uit Den Haag wil in de dorpen en in het buitengebied van de gemeente een snel internetnetwerk realiseren.

Mabin

Meer dan zevenduizend adressen krijgen volgende week van Glasdraad een brief waarin wordt gevraagd of ze mee willen doen. Onder de naam Mabin werkt Glasdraad momenteel aan glasvezelnetwerken in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde.

Behoefte

'Je ziet dat de behoefte aanwezig is', zegt Martijn Betlem van Glasdraad. Als ten minste veertig procent van de aangeschreven adressen interesse heeft, gaat het bedrijf over tot aanleg.

Betlem is niet bang dat zijn bedrijf en andere initiatieven de bewonerscoöperatie Breedband Westerkwartier in de weg zitten. 'We leven in Nederland in een vrije markt.'

Daar denkt Hut dus heel anders over. 'Partijen zien dat er veel geld te halen valt in het Westerkwartier en daar zit hem nou net de crux.'

