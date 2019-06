TT: de regenrace van 1985

De Geert Timmerbocht was voor sensatiezoekers de plek om te zijn: de regen maakte dat coureurs daar balanceerden op de rand van het haalbare en er over. Bij de talrijke valpartijen raakte niemand zwaar gewond.

Toch ging deze TT als een dramatische de boeken in: na afloop kwamen twee motorrijders om bij verkeersongelukken. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 29 juni 1985.

Op een kruising in Gasselte lette om zes uur 's avonds de bestuurder van een surveillanceauto van de politie niet goed op: de botsing die het gevolg was kostte een motorrijder uit Zuidlaren het leven. In Borger schepte een auto een Deense motorrijder. De afloop was afschuwelijk, want auto en motor haakten in elkaar vast en vlogen in brand. Toeschouwers konden niets doen voor de ongelukkige Deen.

125.000 toeschouwers waren op de weg terug, na een spectaculaire TT-editie. Door de aanhoudende regen was het soms een loterij, wie zijn motorfiets overeind hield op het spekgladde circuit in Assen. De Amerikaan Randy Mamola won de koningsklasse, de 500cc.

En dat, terwijl hij 'op dringend verzoek' van zijn sponsor nota bene een twee kilo zware camera op de benzinetank van zijn Honda-fabrieksmotor had laten bevestigen. Het leverde de televisiekijkers bijzondere beelden van de race op.

Vooral de duizenden die de Timmerbocht bevolken kijken hun ogen uit. In de zijspanklasse raken hier de Engelsen Webster en Hewitt de controle over hun machine kwijt en koersen stuurloos af op een groepje journalisten. De machine verdwijnt uiteindelijk in de sloot, de coureurs vliegen door de lucht. Ze komen er nog redelijk goed vanaf: In het Wilhelminaziekenhuis in Assen blijkt Webster zijn onderarm te hebben gebroken, Hewitt heeft een gekneusde rug.

De crash wordt met gejuich ontvangen, omdat de lokale favorieten Egbert Streuer en Bernard Snieders daardoor de koppositie kunnen overnemen. Ze stevenen af op een prachtige overwinning, tot ze in de voorlaatste ronde door mechanische pech worden teruggeworpen. Hun remmen werken niet meer. 'Het is verschrikkelijk lullig om zo te moeten rijden', reageert Bernard Snieders in het Nieuwsblad van het Noorden. Ze finishen uiteindelijk als derde.

Bert Smit uit Stadskanaal start uitstekend in de 80cc klasse. Hij ligt na de eerste ronde op een vijfde plaats. Maar in de derde ronde loopt zijn machine vast en eindigt zijn race na een val in het gras. Smit is een van de vele uitvallers op een memorabele TTdag, waar de regen veel invloed op heeft.

Het is triest dat de valpartijen op het circuit weliswaar goed aflopen, maar dat er juist in het drukke verkeer na afloop twee doden vallen. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 29 juni 1985.