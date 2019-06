Burgemeester Pekela pleit voor Oost-Groninger supergemeente

Dat stelt burgemeester Jaap Kuin van Pekela voor.

Veendam

'Soms word je moedeloos van de voortgang die we boeken bij de herindeling. Wat zou het mooi zijn als we een grote stap voorwaarts maakten', vindt Kuin.

Een herindeling met Veendam en Stadskanaal zit er niet meer in voor Pekela. Veendam wil wel verder met Pekela, maar niet met Stadskanaal.

Over schaduw heen stappen

Kuin stelt nu dus een Oost-Groninger supergemeente voor. 'Als wij over onze eigen schaduw heen durven stappen, ben ik ervan overtuigd dat het beter is om met elkaar dan tegen elkaar te opereren in ons gebied. Kijk naar werkvoorzieningsschap Afeer. Dat kwam heel moeizaam tot stand. Maar het draait nog geen jaar en we zien nu al de eerste grote successen. Het kan dus gewoon.'

Eén economisch beleid

Kuin stelt voor om niet als losse gemeenten aan bedrijven te trekken, maar om als Oost-Groningen één economisch beleid te maken en samen te gaan voor arbeidsplaatsen in de regio.

Op eigen titel

Kuin doet dit voorstel op eigen titel. 'Sinds de fusie met Stadskanaal en Veendam is afgeketst, is de gemeenteraad aan het nadenken over de toekomst. Alleen met Veendam lost niets op, dus er moet nu breed worden gekeken naar een oplossing. Ik hoop dat de raad deze oplossing durft mee te nemen in haar afweging.'

2030

Volgens de Pekelder burgemeester is het mogelijk om in 2023 al een 'tussenvorm' rond te hebben. Dan zou de supergemeente er in 2030 kunnen zijn.

Lees ook:

- Kuin: 'Voor zomer duidelijkheid over toekomst Pekela'

- Bestuurlijke kinnesinne tussen Veendam en Pekela over samenwerking