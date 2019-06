DWDW: Over een grote 112-storing en een brandende swingersclub

Was je door de hittegolf - die hier net geen hittegolf werd - misschien net even wat minder geïnteresseerd in de actualiteit? Geen probleem. Lees 'Dit Was De Week' (DWDW) en je bent weer helemaal bij.

Met deze hoofdpunten heb je op de barbecue dit weekend gewoon het hoogste woord.

Toch geen hittegolf

Officieel werd het dan misschien geen hittegolf (in Groningen), maar ook hier was het op maandag en dinsdag wel degelijk tropisch. Dus wat schetste ieders verbazing toen uitgerekend op de dag dat het kwik de 34 aantikte zwembad de Breede bij Warffum dicht ging wegens onderhoud...

'Dit zijn de tropendagen waar wij het van moeten hebben. Maar het is niet anders', aldus Alie, die achter de kassa zit.

112 Onbereikbaar

Paniek in Nederland. Want door een grote storing bij KPN was het alarmnummer 112 urenlang onbereikbaar. Brandweermensen werden naar hun kazernes geroepen, agenten werden de wijken ingestuurd, terwijl het publiek werd opgeroepen zich in geval van nood lijfelijk te melden bij de plaatselijke brandweer of politie.

Maar niet alleen bij De Veiligheidsregio hadden ze het juist drukker (zie filmpje boven) door de 112-storing. Bij de Telegraaf vast en zeker ook, nadat NL-Alert in alle paniek het nummer van de tiplijn van de krant naar buiten had gebracht, in plaats van een tijdelijk noodnummer. De oorzaak van de storing is overigens nog steeds niet helemaal duidelijk.

Heel Vak F de klos

Boosheid en onbegrip bij de FC-fans. Bij wijze van straf voor het afsteken van vuurwerk in de thuiswedstrijd van Ajax vorig seizoen, besloot de KNVB dat FC Groningen tijdens de wedstrijd met FC twente Vak F - waar de meest fanatieke fans zitten/staan - leeg moet laten.

Een kwestie van de goeden die onder de kwaden moeten lijden? Ja, zegt de supportersvereniging. 'Buitenproportioneel', vinden zij de straf.

Swingers Dream wordt nachtmerrie

Hij dacht: 'Dit is niet echt.' Manager Rambod Radfar was kapot van het afbranden van zijn parenclub Swingers Dream in Waterhuizen.

Radfar had zijn swingersclub graag nog willen uitbreiden met een prostitutievergunning. Maar of daar nu nog van komt is maar zeer de vraag. Want dit bleef er over van het pand:

Dwaas spuit met bijtende stof

Alsof de schrik er rondom het Zernike College er nog niet erg genoeg in zit. Met de 'Jaagpadmoord' nog vers in het geheugen, duikt er in het Selwerderpark ineens iemand op die een nietsvermoedende man met een bijtende stof bespoot. Met ernstige brandwonden tot gevolg.

Het was vorige week al gebeurd, maar dat maakt de schrik er natuurlijk niet minder om. De politie zoekt getuigen.

Goed nieuws uit de 'Euroborg'

Gelukkig had FC Groningen - behalve het stadionverbod - ook nog wat positieve nieuwtjes te melden. Een nieuwe shirtsponsor (Office Center) bijvoorbeeld, en bovendien nog een nieuwe speler: Sam Schreck, 20 jaar pas, Duitser en middenvelder. Dat er nog maar vele versterkingen mogen volgen.

FC Groningen-aanwinst Sam Schreck met technisch directeur Marc-Jan Fledderus (foto FC Groningen)

Slotplaat

Als het echt warm is en je wilt toch sporten, dan moet je slim zijn. Dat dacht Jolanda Boef ook en maakte zomaar ook nog even deze prachtplaat.