Groningers genieten op de TT-camping: 'Je kan hier met iedereen een biertje drinken'

'Ook voor ons even wennen, anders waren we nog niet op geweest', zegt Jeroen. 'We doen even een dagje alsof we heel wat zijn. Vandaag zijn we vips, maar de rest van het weekend staan we weer gewoon langs het circuit.'

Hij is fan van Valentino Rossi, die donderdag door de fans werd onthaald toen hij landde op Groningen Airport Eelde. De caravan waar de jongens in slapen is volledig in Rossi-stijl. Er recht tegenover staat een caravan met fans van zijn grote concurrent: Marc Marquez.

Grasmaaier

De Groningse jongens hebben van alles meegesleept naar de camping. Tot een grasmaaier aan toe.

'Het staat hoog, dus we hebben eerst maar even het gras gemaaid. We hebben ook een beamer mee en daarop tonen we 's avonds nou ja.. mooie films. Natuurfilms hè?'

Bier

Voor het eten hebben ze een barbecue mee, er is een installatie voor de muziek en veel bier. 'Dat ligt in een koelwagen, die is aangesloten op een aggregaat.'

De groep geniet volop. 'De gezelligheid, de sfeer: je kan hier met iedereen een biertje drinken.'

