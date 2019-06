Dit weekend in Groningen: een voetbalopera én countrymuziek

Het is weekend! En het gaat nog heerlijk weer worden ook. Met deze tips maak je er een extra leuk weekend van, want er is genoeg te doen. Kijk maar eens.

Wie loopt er mee?

Tijdens de Stadsloop Appingedam zaterdag kan iedereen meelopen, want er is een peuterrun, kidsrun, recreantenloop, bedrijvenloop en een wedstrijdloop. Je kunt je lol dus op, net zoals je wilt. Of als toeschouwer natuurlijk: wel aanmoedigen!

Dubbelslag in Leek

Op landgoed Nienoord worden dit weekend twee muziekfestivals georganiseerd. Zaterdag is er ruimte voor linedancing en countrymuziek bij het Borderline Country Festival. De entree is 12,50 euro. Zondag is er het Nederlands Zomerfeest met artiesten als Chris de Roo, zanger Rinus, Leo Klok en Sunshine. Entree is in dit geval gratis.

Veendammer Wind

De voetbalopera Veendammer Wind start dit weekend in de Lange Leegte in Veendam. Een uniek gebeuren met als onderwerp het voetbal in Veendam. Tientallen vrijwilligers, koorleden, amateur- en professionele acteurs doen mee.



Berendokter

Zaterdag kun je met de knuffelbeer naar het Repaircafé in buurtcentrum de Mellenshorst in Haren. Van 10:15 tot 12:30 uur zijn daar 'berendokters' aanwezig die je 'zieke' knuffelbeesten kunnen verzorgen.

Motoren kijken

Zondagavond na de TT in Assen vindt er weer een ware uittocht van motoren plaats. Je kunt ze bekijken op de A28 ten noorden van Assen en de N33 en N34, maar de beste en meest drukke plekjes zijn toch ten zuiden van het circuit op de A28, ongeveer tot aan Zwolle.

Veel plezier!