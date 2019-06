Appen op de fiets? Dat kost je vanaf maandag 95 euro

Per 1 juli geldt er een verbod om de telefoon vast te houden terwijl een voertuig bestuurd wordt. Dit geldt dus ook voor de fiets. Wel is het mogelijk om de telefoon in een houder op het stuur te plaatsen.

Navigatie toegestaan

Bedienen van bijvoorbeeld de navigatie is dan ook verboden. Overtreding levert een boete op van 95 euro, voor kinderen tot 16 jaar wordt dit bedrag gehalveerd.

Om de jeugd te informeren, zette Veilig Verkeer Nederland op z'n website vragen en de bijhorende antwoorden. Zoals: Gaat het alleen om je mobiele telefoon? Hoe kan ik nu nog muziek luisteren? En mag ik mijn telefoon gebruiken als ik stilsta?

Handhaven

Hoe de politie het gaat handhaven? 'Net zoals met appen achter het stuur', aldus Douwe Dirk van Dijken bij Noord Vandaag. 'Zoals we een auto aan de kant zetten, zo doen we dat ook met fietsers. En die krijgen dan ook een bekeuring.' Of de politie extra personeel gaat inzetten om appen op de fiets aan te pakken? 'Nee, dat niet.'

Volgens de Fietsersbond zal het appverbod op korte termijn maar weinig bijdragen aan de verkeerveiligheid, omdat er geen bewijs is dat appen tijdens het fietsen leidt tot hogere ongevalcijfers. Niettemin is de bond een voorstander van het verbod.

Veel gevaarlijker

'Telefoongebruik in de auto is gevaarlijker', zegt Fietsersbond-directeur Saskia Kluit, 'maar het gaat om het principe. Als we jongeren leren dat de smartphone op de fiets wél mag, dan zal het nog veel lastiger zijn om dat gedrag in de auto uit te bannen, waar het wél echt gevaarlijk is.'

Politieman Van Dijken is het daar niet mee eens: 'Het is écht gevaarlijk. Alles wat afleidt van het verkeer is gevaarlijk.' Maar de telefoon in de zak, en de oordopjes in, mag dus nog wel? 'Ja, zolang je maar niet met de telefoon zelf in de weer bent.'

Wat vinden Groningers van de maatregel? We vroegen het op straat:



