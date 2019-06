Automobilist botst op container die deels op de weg staat

Een automobilist is donderdagnacht tegen een container gebotst in Ter Apelkanaal. Het ongeluk gebeurde aan de westzijde van het kanaal. De chauffeur raakte lichtgewond.

De container stond deels op de weg, maar was op het moment van het ongeluk niet zichtbaar gemarkeerd.

'Pionnen weggehaald'

Richard Rolfers uit Musselkanaal, eigenaar van een groentechniekbedrijf én van de bewuste container, zegt dat er wel pionnen (voor en achter) de container zijn geplaatst, maar dat deze zijn gestolen.

'We waren daar aan het werk, maar moesten in verband met de tijd de container met onze kraan erin laten staan. Die kwam nog zo'n tien tot vijfentwintig centimeter op de weg, maar we hebben voor en achter pionnen geplaatst. Die zijn weggehaald.'

'Ze moeten er gewoon afblijven'

Rolfers baalt enorm van de situatie. 'Ik werd 's nachts gelijk gebeld en ben erheen gegaan. Je kunt er niks mee, misschien moet je ze dan maar verzwaren, maar ze moeten er gewoon afblijven. Ik heb er de rest van de nacht niet meer van geslapen.'

Rolfers wil vrijdag nog weer naar de plek om te zoeken naar de pionnen. 'Misschien dat ik ze nog kan vinden, ook een beetje als bewijs.'

Onderzoek

De Groningse politie bevestigt het ongeluk en zegt ook geen markeringen aangetroffen te hebben op de plek van het ongeval.

'De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de eigenaar van de container', zegt woordvoerder Tessel Horsman. 'Het moet deugdelijk en zichtbaar gebeuren. De vraag is of pionnen genoeg is geweest. Er zijn ook andere methodes.'

De politie zegt dat het afwikkelen van de schade een verzekeringskwestie is, maar zegt ook dat er op basis van de verkeersongevallenrapportage mogelijk nog een boete gegeven kan worden.

Wat zegt de wet?

Volgens de richtlijnen (3.2 ad. b) moet er bij het plaatsen van een voorwerp op de weg markering worden aangebracht op het obstakel zelf of moet de omgeving worden gemarkeerd.

'Degene onder wiens verantwoordelijkheid het obstakel is geplaatst, moet zorg dragen voor het aanbrengen en instandhouden van de markering e.d. die in de vergunning is voorgeschreven.'

Verantwoordelijkheid

De politie merkt overigens ook op dat de automobilist ook een verantwoordelijkheid heeft om op te letten.