Vijf gemeenten zitten in gezamenlijk 'windmolenoverleg' met politie en justitie

Het gaat om burgemeesters Sipke Swierstra van Veendam, Froukje de Jonge van Stadskanaal, Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen en hun Drentse collega's Jan Seton van Borger-Odoorn en Ton Baas van Aa & Hunze.

N33 en de Drentse Monden

In Midden-Groningen en Veendam hebben ze te maken met de bouw van het windpark N33. De gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Aa & Hunze hebben te maken met de bouw van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

'Er is natuurlijk sprake van dreigbrieven en asbest-stort', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen over de acties. 'Met dit overleg is er meer structuur gekomen in de aanpak en opsporing.'

Anders ieder voor zich

Vanwege de impact van alle gebeurtenissen op zijn inwoners, vindt Hoogendoorn het goed om regelmatig met politie, justitie en de andere vier burgemeesters om tafel te zitten.

'Anders is iedereen voor zich bezig', zegt hij. 'En dit heeft nu eenmaal impact op een groot gebied. Het is dan verstandig om samen te kijken hoe we hier mee omgaan.'

Toekomstige acties

Volgens de burgervader van Midden-Groningen is het overleg niet alleen gericht op de actualiteit, maar ook op de toekomst. Hij verwacht namelijk niet dat de acties zomaar zullen stoppen.

'Het is iets dat gevoelig ligt, maar we moeten wel kijken hoe we reageren op toekomstige protestacties. De opsporing is een zaak van politie en justitie, maar als burgemeester heb je wel iets te zeggen over hoe er wordt gereageerd op acties.'

