Meedhuizen heeft weer gas, wel brief in de bus

Het gaslek in de Hoofdstraat in Meedhuizen is gedicht. Dat meldt netbeheerder Enexis.

Het lek werd veroorzaakt tijdens werkzaamheden. De straat wordt momenteel gerenoveerd en krijgt een nieuw wegdek.

Markeringspaaltjes

'Bij het slaan van markeringspaaltjes is een hoofdgasleiding geraakt', zegt Enexis-woordvoerder Jan Bakker.

'We hebben een meter buis moeten vervangen en nog wat kleinere reparaties moeten doen op enkele andere plekken.'

Brief in de bus

Ruim honderd huishoudens hadden last van het lek. 'We zijn naderhand de huizen langsgegaan om de mensen te informeren. Bij wie niet thuis was, hebben we een brief in de bus gedaan', legt Bakker uit.

'Het kan namelijk zijn dat hun cv-ketel van slag is. Moderne apparatuur heeft daar overigens geen last van. Maar als het nodig is, sturen we iemand langs om de apparatuur opnieuw in te regelen.'

