Directeur Veiligheidsregio met minister in gesprek over 112-storing: 'NL-Alert moet gewoon goed lopen'

De directeuren van alle Veiligheidsregio's in ons land gaan volgende week met minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid in gesprek over het handelen bij de 112-storing van afgelopen week. Tijdens de storing ging van alles mis met onder andere de NL-Alert.

Wilma Mansveld is daar als directeur van de Veiligheidsregio Groningen kraakhelder over. 'De NL-Alert moet gewoon goed lopen, want mensen rekenen daarop.'

De NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid om mensen te informeren tijdens een noodsituatie. Je krijgt dan op je telefoon een noodmelding van de situatie. De alarmering kan lokaal, regionaal en landelijk worden verstuurd.

Tijdens de storing bij KPN waren vorige week maandag het alarmnummer 112 en het reguliere telefoonnummer van politie urenlang onbereikbaar. De overheid stuurde meerdere NL-Alerts uit met alternatieve nummers.

In één van die meldingen werd per ongeluk verwezen naar een telefoonnummer van De Telegraaf in plaats van naar de politie. Sommige mensen kregen wel vijf keer een NL-Alert, anderen moesten het doen met één die ook nog eens te laat kwam.

Brief aan de minister

Volgens de 25 directeuren van alle Veiligheidsregio's in het land, mag dat niet weer gebeuren. Ze schreven daarom een gezamenlijke brief aan minister Grapperhaus.

'Wij willen helpen met wat er nu niet goed is gegaan', zegt Mansveld. 'We zitten over een week bij elkaar, met politie, justitie, ministerie en alle directeuren. De vraag die beantwoord moet worden is: wat gebeurt er als een landelijk probleem van deze omvang op verschillende manieren opgelost moet worden met verschillende partijen?'

Werken aan plan b

De Veiligheidsregio's hameren erop dat in ieder geval de alarmering via NL-Alert vlekkeloos moet lopen en dat er gewerkt moet worden met een plan b wanneer de meldkamer onbereikbaar is.

'In Noord-Nederland hadden we toevallig een plan b', zegt Mansveld. 'We doen een proef met een WhatsApp-nummer waarop mensen foto's en filmpjes kunnen sturen van een incident. Dat nummer hebben we toen opengesteld. Maar landelijk zul je ook zoiets moeten hebben als plan b.'

Systemen vallen uit

De storing bij KPN en daardoor de onbereikbaarheid van het alarmnummer toont de kwetsbaarheid van het systeem aan. Toch maakt Mansveld zich geen grote zorgen over dat systeem. 'Want systemen vallen uit', zegt ze. 'Dat was vroeger zo en ook nu. Mijn grootste zorg is dat plan b niet functioneert.'

Die boodschap wil Mansveld in ieder geval aan Grapperhaus overbrengen. 'Want dat hebben we nu helder voor de bril. We moeten ook plan b goed op orde hebben.'

In Groningen verliep de storing zonder al te veel problemen. Mede door het WhatsApp-nummer had de Meldkamer Noord-Nederland relatief snel een alternatief voor 112. Daarnaast zijn alle brandweerkazernes urenlang bezet door vrijwilligers, om zo benaderbaar mogelijk te zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Naast de bezetting van alle kazernes stond de brandweer op nog eens 37 andere plekken met een wagen. In totaal zijn er slechts een handjevol incidenten gemeld via de alternatieve kanalen. Het ging onder meer om een autobrand en een koe in een sloot.

Lees ook:

- Inspecties en Agentschap Telecom gaan onderzoek doen naar 112-storing

- Groningse telecomexpert: 'KPN handelde onacceptabel bij 112-storing'

- Storing KPN verholpen, 112 weer bereikbaar