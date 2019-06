Toiletjuffrouw Op Roakeldais stopt: 'Kunt u mijn broek even schoonmaken?'

In al die jaren heeft de toiletjuffrouw heel wat meegemaakt. Vechtpartijtjes, onwelwordingen en ongelukjes. 'We hebben hier een keer een meneer gehad en die stonk verschrikkelijk', vertelt Boonstra.

'Nadat hij naar de wc was gegaan vroeg hij aan ons: "Kunt u mijn broek even schoonmaken?". Hij had in zijn broek gepoept', vertelt Boonstra grinnikend.

Genoeg na 30 jaar

Vorig jaar besloot Boonstra om te stoppen. 'Na 30 jaar vond ik het wel genoeg', vertelt ze. Bovendien speelt haar leeftijd ook mee. 'Ik ben vanochtend om 9 uur begonnen. Morgenvroeg om half 4 ben ik pas weer thuis. Je maakt dus lange dagen'.

'Het zal een heel gemis zijn', vindt Stientje Rijkens. Ze is de dochter van Grietje en ook vrijwilliger op het festival. 'We zullen voor volgend jaar moeten gaan kijken hoe we het vertrekt van Grietje gaan oplossen, maar het is wel een uitdaging', vertelt de voorzitter van Op Roakeldais, Joeri van der Werf.

Nog twee dagen genieten

Boonstra gaat nog twee dagen genieten van haar vrijwilligerswerk. Zondag zal haar laatste dag bij Op Roakeldais zijn. Of en wat ze nu voor vrijwilligerswerk gaat doen weet ze nog niet.