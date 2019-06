FC Groningen begint oefencampagne met flinke zege

FC Groningen is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen begonnen met een ruime overwinning uit bij v.v. Sellingen. De wedstrijd eindigde in 0-15.

Bij rust stond het al 0-7 voor de eredivisionist, dankzij doelpunten van Remco Balk, Romano Postema (3x), Kaj Sierhuis (2x) en Gabriel Gudmundsson.

Strafschoppen

In het begin van de tweede helft zagen de elfhonderd toeschouwers dat doelman Gerwin Bontjer namens v.v. Sellingen een strafschop stopte van Thijs Dallinga. Ajdin Hrustic lukte het even later wel om vanaf de stip te scoren.

Bal van lijn

Even later was Björn de Roo van Sellingen belangrijk door een inzet van Hrustic knap van de lijn te halen. Hrustic was even later wel opnieuw succesvol.

Dallinga

Thijs Dallinga maakte vervolgens drie doelpunten op rij. Oskari Sallinen maakte er twee achtereen. Het slotakkoord kwam opnieuw van Dallinga, die daarmee topscorer is geworden.

Appingedam

Zaterdagmiddag speelt de ploeg van trainer Danny Buijs om 14.00 uur uit bij DVC Appingedam.

Buitenlandse tegenstanders

Volgende week vrijdag speelt FC Groningen in Assen tegen Ross County F.C., dat uitkomt in de hoogste divisie van Schotland. De volgende dag nemen de Groningers het in Rolde op tegen Preußen Münster, uitkomend op het derde niveau van Duitsland.