Voetbalopera Veendammer Wind in première: 'Kippenvel'

In een nagebouwde Langeleegte op het hoofdveld van Stadion De Langeleegte in Veendam ging ie vrijdagavond in première, de voetbalopera Veendammer Wind.

In het stuk is het einde van de BV Veendam verweven met een tragisch familieverhaal. Een van de hoofdrollen is voor streektaalzanger Erwin de Vries.



Tragische Veendam-supporter

Met 1200 toeschouwers was de première bijna uitverkocht. De opera vertelt het verhaal van de ondergang van voetbalclub BV Veendam.

Op het veld zien we vertolkingen van Oud-Veendammers als Henk Nienhuis en Henk de Haan. Streektaalzanger Erwin de Vries zien we in de rol van de tragische Veendam-supporter Berend.



'We hebben iets fantastisch neergezet

'

'Op het eind had ik kippenvel, was ik een beetje emotioneel,' vertelt Erwin de Vries direct na de première.

Met band en solo staat De Vries geregeld voor publiek te spelen. 'Een opera is heel anders. Hier moet ik acteren en zingen, ik moet heel nauwkeurig op het orkest letten, dat levert wel spanning op. Maar we doen het allemaal met elkaar, een geweldige club mensen en volgens mij hebben we iets fantastisch neergezet.'



Gewonnen met 2-1

Regisseur Harm-Ydo Hilberdink is na afloop van de première ook opgetogen. 'Het was een spannende wedstrijd maar uiteindelijk hebben we gewonnen met 2-1,' lacht Hilberdink. 'Als regisseur ben je een beetje een voetbaltrainer. Op een gegeven moment moet je het loslaten en overgeven aan je spelers en ik ben tevreden.'

