Column: De jeugd heeft de toekomst, nu het heden nog

Of je het eindexamen nu beschouwt als een horde of juist een opstapje in het leven, de leerlingen die deze week een diploma hebben gekregen, zijn blij. De wereld ligt voor ze open. 'En na een jaar is 'ie alweer dicht', voegde een teleurgestelde student er ooit aan toe.

Voor de aankomende studenten die dat straks binnen de muren van een sociëteit willen vieren, is er in Groningen, na hun eindexamen, trouwens nog een extra horde opgeworpen. Heb je je net bewezen door twintig verzen Ovidius te vertalen, moet je een paar maanden later als lid van een studentenvereniging aan de spreekwoordelijke bak voor de verplichte alcoholcursus. Dat moet van de burgemeester.

Terwijl je uit het raam kijkt en op de Grote Markt je leeftijdsgenootjes de ene halve liter na de andere ziet wegsmurfen, luister je zelf naar een dorre stem die doceert dat grote delen van de hersenschors losraken en wegspoelen door de drank. Als je dat eenmaal weet, ga je de rest van je leven vast heel verantwoord om met alcohol. Al heb je wel eerst een stuk of wat baco's nodig om die stem uit je hoofd weg te spoelen.

Gelukkig gaat het hier om een relatief klein, elitair groepje, want omdat we tegenwoordig iedereen met een schooldiploma 'student' noemen, is ons land in een klap weer zo'n 200.000 'studenten' rijker. Die zullen de komende jaren niet alleen 'studeren', maar tegelijk de economie draaiend houden door in allerlei bijbaantjes geld te verdienen dat ze, zodra ze achttien zijn, massaal, zonder daartoe strekkend alcoholdiploma, op terrassen weer uitgeven. Ze zijn een economische factor van belang geworden en het is een plezier om ze, jaar na jaar, met al hun energie en optimisme te zien invechten in de samenleving.

Maar het is blijkbaar niet genoeg dat de jeugd de toekomst heeft. Er gaan stemmen op om ze ook het heden te gunnen. Zo pleit de Raad voor het Openbaar Bestuur voor het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar zestien jaar, althans voor raads- en statenverkiezingen. Dan leren ze, onder de hoede van het veilige thuis, tenminste stemmen voor ze beginnen te drinken, is de gedachte. Want waarom zouden kinderen niet kunnen meebeslissen over de verbouwing van het stadhuis, een experiment met coffeeshops of uitbreiding van het aantal windmolenparken? Je hoeft tenslotte niets te weten om iets te vinden.

Welja, waarom geven we de kinderen niet ook landelijk kiesrecht, en laten we ze meebeslissen over rekeningrijden, kerncentrales en het bevriezen van de pensioenen? En nou we het er toch over hebben: waarom hebben mensen van boven de 65 eigenlijk nog stemrecht? Die regeren toch alleen maar over hun graf heen om de toekomst van de kinderen te verpesten? Is het niet de schuld van de vorige generatie dat er een miljoen diersoorten zijn uitgestorven? Alle macht aan de jeugd!

Alsof het nog niet genoeg is dat twaalfjarige kinderen 'romans' schrijven en met beverige stemmetjes gedichten voordragen op Bevrijdingsdag, dat de jeugd zo ongeveer heilig is verklaard door politici, die ernstig luisteren naar al die geweldig eerlijke en onbevangen meningen, moet ze dus ook nog eens politieke invloed krijgen. Oké, maar het is dan wel consequent om de alcoholgerechtigde leeftijd ook te verlagen. Als kinderen kunnen stemmen, kunnen ze ook drinken. Zelfs zonder zo'n alcoholdiploma.

Willem van Reijendam