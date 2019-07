Stadoogst: hulp voor Groningse zzp'ers in nood

Via het programma Stadoogst biedt Veenstra hulp aan zzp'ers die in nood verkeren.

Verborgen armoede

Het klinkt mooi, je eigen baas zijn, maar veel zelfstandigen zonder personeel verdienen niet genoeg om rond te komen. Sinds vier jaar is er Stadoogst, dat ondernemers helpt de weg omhoog te vinden. Dat is hard nodig weet Veenstra, want er is veel verborgen armoede.

'Ondernemers lopen niet te koop met hun problemen. Die houden liever de schijn op dat het goed gaat. Ze zijn bang klanten te verliezen als ze vertellen dat ze problemen hebben.'



Een zzp'er moet veel ballen tegelijk in de lucht houden Henriëtte Veenstra - Projectbureau Onderneem 't

Topsport

Maar hoe ontstaan die problemen? Veenstra: 'Zzp'er zijn is topsport. Je moet klanten werven en een klantenkring opbouwen. Je moet zorgen dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Je moet vernieuwen. Je moet de markt kennen. Je moet de administratie bijhouden. En je hebt ook nog een privéleven, met eventueel een partner en kinderen. Kortom: je moet heel veel ballen tegelijk in de lucht houden. Dat lukt de een beter dan de ander.'

Volgens Veenstra zijn er zzp'ers die heel veel uren maken, maar nauwelijks omzet draaien. 'Dan is er bijna geen geld om de hypotheek te betalen of de auto, laat staan een vakantie.'

Bedrijf doorgelicht

Zzp'ers die steun kunnen gebruiken, kunnen daarvoor aankloppen bij het begeleidingsproject Stadoogst. Veenstra: 'Samen met de zzp'er lichten we zijn of haar bedrijf door. We kijken hoe de zaak is opgebouwd en waardoor de problemen ontstaan. In individuele en groepsgesprekken steunen we elkaar en geven we elkaar tips.'

Advies op maat

De groepssessies worden begeleid door zzp'ers die ook in de problemen hebben gezeten, maar de weg omhoog hebben gevonden.

'De meeste zzp'ers zien het na begeleiding door Stadoogst weer zitten', zegt Veenstra, 'maar er zijn ook mensen die niet in de wieg zijn gelegd om ondernemer te zijn. Die adviseren we dan om te stoppen en ander werk te zoeken. Dat is dan de beste beslissing en dat geeft rust.'

