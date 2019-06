Expeditie Grunnen gooit sneeuwballen met 30 graden

Korfbalvereniging K.V. Stadskanaal '74 organiseert de Wintergames als afsluiting van het seizoen. Er worden kniepertjes gemaakt door Oma Korfbal, je kunt kerstbomen versieren en vele andere spelletjes spelen.

In Musselkanaal hangen veel oranje vlaggetjes voor het vrouwenvoetbal. Grietje Mulder is Oranjefan, maar belt gelijk haar buurvrouw Annie op, omdat zij een Ronald Niemeijer-fan is. Uiteindelijk komt Annie aangelopen en krijgt drie zoenen van Ronald. 'Het is een lekkerding,' lacht ze.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Lekker onder de sproeier met dit weer in Vlagtwedde

- Vader en zoon op de trekker in Sellingen

- De klok van de hervormde kerk in Sellingen wordt uitgepakt

- Waar is hond Thyra?

- En nog veel meer

