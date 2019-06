Politici praten onder tropische omstandigheden over besteding 1,15 miljard compensatiegeld

Buiten brandt de zon en binnen geeft de thermometer standje sauna aan. In de Energy Barn op het Zerniketerrein praten gemeenteraadsleden uit het aardbevingsgebied en Statenleden onder tropische omstandigheden met elkaar over het Nationaal Programma Groningen.

Belangrijke vraag: hoe wordt de 1,15 miljard euro, beschikbaar gesteld door het Rijk als compensatie voor de gaswinningsellende, zorgvuldig uitgegeven?

Eigen gaten

'Het is niet de bedoeling dat gemeenten het geld gebruiken om de gaten van hun eigen begroting te dichten', zegt burgemeester Peter den Oudsten van de gemeente Groningen.

Commissaris van de Koning en voorzitter van het NPG René Paas voegt daar aan toe: '1 miljard euro is veel geld, maar het is ook zo op als je het niet verstandig uitgeeft.' Den Oudsten: 'Het moet geen projectenmachine worden.'

Waarom bij elkaar?

Het zijn boodschappen die logisch klinken. Waarom is het dan nodig om met zijn allen bij elkaar te komen? 'Het wordt alleen een succes als we een eenheid zijn', zegt Den Oudsten. 'In het verleden is gebleken dat dat niet onze sterkste kant is.'

En dat is een understatement van de burgemeester. Hij doelt met zijn opmerking onder meer op het gesteggel tussen enkele aardbevingsgemeenten bij de verdeling van de eerste miljoenen uit het NPG. Ook was er onder bestuurders kinnesinne in het gaswinningsdossier.

VNO-NCW

Dat de strijd om de miljoenen nog niet is gestreden, blijkt uit de kritiek doe Ton Schroor van werkgeversorganisatie VNO-NCW in DvhN uitte. Volgens hem worden ze te weinig bij de plannen betrokken. Reden om komend najaar met een eigen deltaplan te komen.

Volgens NPG-directeur Siem Jansen worden de werkgevers wel degelijk betrokken bij de plannen. 'Ik heb de afgelopen periode geregeld met Schroor gesproken over het NPG. Alleen vandaag was voor raad- en Statenleden en hij hoeft niet bang te zijn dat het geld vandaag zonder hen verdeeld wordt.'

Rotterdam

Bij de middag, die onder leiding stond van zomergastenprecentatrice Janine Abbring, was ook een delegatie van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) aanwezig. De gelijknamige wijk staat bekend als de slechtste van Nederland.

De Rijksgelden zijn geïnvesteerd in onderwijs en werkgelegenheid. Vergelijkbaar met waar het geld in Groningen naar toe gaat, hoewel de problematiek verschilt.

In Rotterdam boeken ze nu de eerste successen. 'De citoscores van leerlingen uit groep 8 zijn omhoog gegaan en het aantal uitkeringen daalt', zegt directeur Marco Pastors van NPRZ.

Vooravond

Groningen staat wat dat betreft nog aan de vooravond. 'Vandaag hebben we de heipalen geplaatst', zegt Jansen.

In het najaar komen de raad- en Statenleden weer bij elkaar om verder te werken aan de fundering.

Lees ook:

- Alles over de aardbevingen