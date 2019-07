Grootste tentoonstelling met kleinste kunstwerken in Appingedam

Met 550 schilderijen en beelden is de tentoonstelling Klein, Kleiner, Kleinst in Museum Møhlmann in Appingedam misschien wel de grootste van Nederland. Speciaal voor de tentoonstelling maakten 116 kunstenaars werk dat niet groter is dan 14x14x14 centimeter.

Voor de bezoekers liggen vergrootglaasjes klaar om de kunst te bekijken.

Uitdaging

De tentoonstelling Klein, Kleiner, Kleinst is het vervolg op de jubileumexpositie die vorig jaar in het museum werd gehouden. Verschil met toen is dat deze kunstwerkjes speciaal voor de tentoonstelling zijn gemaakt.

'De kunstenaars reageren allemaal enthousiast,' vertelt Rob Møhlmann van het gelijknamige museum. 'Ze zien het als een uitdaging om op klein formaat te werken. Dat is vaak heel lastig want ook dan moet alles kloppen.'

Kunstenaars uit het Noorden

De mini-kunstwerkjes zijn voor het grootste deel gemaakt door kunstenaars uit het Noorden. 'Voor de rest komen ze ook uit Antwerpen, Maastricht, noem maar op.' In het sfeervolle museum zien we schilderijen van Noordelijke kunstenaars als Rein Pol, Rutger Hiemstra en Aly van der Wal.



Straks liggen overal loepjes. Iedereen kan het dan van dichtbij bekijken Rob Møhlmann - Museumdirecteur

Kerkje van Marsum

Trots toont de museumdirecteur kleine schilderijtjes van de Groninger kunstenaar Hans Parlevliet. Op één ervan herkennen we een Groningse kerk.

'Het heet Het Godshuis maar het is het kerkje van Marsum. Het is mijn favoriete kerk, als je er binnen stapt zit je in de middeleeuwen.' Het fijn geschilderde miniatuurtje is ondanks het formaat erg gedetailleerd. 'Straks liggen overal loepjes. Iedereen kan het dan van dichtbij bekijken.'

Miniatuur 'Kip in de pan' van Ton van Steenbergen



Sappige landschappen op groot formaat

Tegenover de gedetailleerde schilderijtjes van Parlevliet hangen een paar miniatuurtjes, gemaakt door Sonja Brussen uit de Achterhoek.

'Zij maakt gewoonlijk sappige landschappen op groot formaat met veel verf en paletmes. Ze heeft nu voor het eerst zitten priegelen. Ze was er heel blij mee om te ontdekken wat op deze kleine schaal mogelijk is, met toch een grove techniek.'

De tentoonstelling Klein, Kleiner, Kleinst in Museum Møhlmann in Appingedam is te zien tot eind september.