Expeditie Grunnen toert door prachtige plekken in de provincie

De Oosterparkwijk bestaat honderd jaar, daarom reed het busje even door de wijk heen. Presentatrice Léonie Albers vraagt aan bewoner van de wijk, Henk Brouwer, hoe het wonen is in de buurt. 'Heel rustig en ik kan het eigenlijk goed vinden met alle buren.' Reden genoeg om ook even bij buurvrouw Dirkje Klunder aan te bellen. En dat wordt enorm gezellig.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Voetballen op het Stadsstrand

- Huis met Bedstee in Middelstum

- Beeldentuin in Zeerijp

- Op Roakeldais in Warffum

- En nog veel meer

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

