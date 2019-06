Uitslaande brand bij bedrijf in Haren, tien huizen ontruimd (update)

Van het bedrijfspand is niet veel meer over (Foto: ProNews)

Bij het bedrijf Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren is zondagavond een grote brand uitgebroken. Bewoners van tien naastgelegen woningen zijn geƫvacueerd.

Mango Mobility verkoopt onder meer elektrische scootmobielen, steps en fietsen.

NL-Alert

De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar 'zeer grote brand' en krijgt hulp van korpsen uit de hele provincie. De brandweer roept bewoners van Haren op ramen en deuren gesloten te houden.

Vanwege de brand is er een NL-Alert afgegeven.

Veel publiek

Volgens verslaggever Martin Drent trekt de grote brand veel bekijks. 'Honderden mensen zijn hier op de been.' Om de hulpdiensten vrij baan te geven, zijn de Emmalaan en de Westerse Drift afgesloten.

Woningen ontruimd

In de buurt van het bedrijf staan een aantal woningen. Brandweerlieden doen hun best om te voorkomen dat de vlammen overslaan naar deze huizen. Eén van de bewoners is er niet gerust op. 'Dit is heel beangstigend', zegt de geschrokken man.

Rond 23.00 uur besluit de brandweer om tien huizen in de naaste omgeving te ontruimen.



Hulp uit provincie

Bij het blussen van de brand helpen onder meer de brandweerkorpsen van Scheemda, Finsterwolde en Stadskanaal.

De rookwolken uit Haren zijn tot in de wijde omgeving te zien.



Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er giftige stoffen zijn vrijgekomen.