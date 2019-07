Afgebrande showroom in Haren: wie kende dit pand niet?

Een graafmachientje is maandagmorgen in alle vroegte aan het werk (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Een graafmachientje is maandagmorgen in alle vroegte aan het werk in de restanten van het bedrijf Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren.

Het pand is zondagavond volledig afgebrand. De grote brand trok veel bekijks. Honderden mensen waren op de been. Om de hulpdiensten vrij baan te geven, werden de Emmalaan en de Westerse Drift afgesloten.

Vanuit de lucht zag het bluswerk er zo uit:



Nu is het rustig aan de Emmalaan. Alleen enkele persfotografen maken foto's van de restanten van het bedrijf.

Opel Van der Molen

Het was altijd een bekend gezicht aan de linkerkant als je vanaf de snelweg richting het centrum van Haren reed: de Opel-garage van Van der Molen.

Chevrolets

Deze garage aan de Emmalaan opende de deuren in 1974. Behalve Opels verkocht het bedrijf ook Chevrolets, 'dikke' Amerikaanse auto's voor het koopkrachtige Harener publiek.

Overname

De garage heeft het bijna veertig jaar volgehouden. Eind 2011 werd Van der Molen overgenomen door de Pouw-groep. De garages van Van der Molen fuseerden in een pand op de autoboulevard in Stad en de vestiging in Haren werd twee jaar later gesloten.

Eind 2013 ging Pouw failliet en kwam de voormalige garage aan de Emmalaan in Haren in handen van de Stern-Groep. Die huisvestte er een dochteronderneming: Mango Mobility. Dit is een specialist in elektrisch vervoer tot 45 kilometer per uur, oftewel elektrische wagentjes voor ouderen en gehandicapten.

Nu het gebouw volledig is uitgebrand, is onduidelijk hoe de toekomst eruit ziet.

