Pizzeria in Stad overvallen: daders dreigden met vuurwapen en mes (update)

Een pizzeria aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen is in de nacht van zondag op maandag overvallen.

De overval gebeurde rond middernacht. Volgens de politie dreigden de daders met een vuurwapen en een mes.

Buit?

Er zijn geen gewonden gevallen. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Ze zijn weggerend in de richting van het Noorderplantsoen.

De politie heeft al met enkele getuigen gesproken, maar ze wil ook graag met anderen praten die iets gezien hebben.

Meerdere overvallen

Ook onderzoekt de politie of er een verband is met de overvallen op een cafetaria aan de Floresstraat in Stad. Die zaak is in een half jaar tijd twee keer overvallen.

