Omwonende brand Haren: 'Opeens was er een vuurbal en sprongen de ruiten'

Dat vertelt Fedde Blomsma, een omwonende van het afgebrande bedrijf Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren.

De brand gezien vanuit de stad



Foto: Tom Pare

Hete woning

'Er was veel zwarte rook en toen was het echt mis', gaat Blomsma verder. 'De brandweer adviseerde om mensen uit huizen te halen. Ik ben naar mijn buurman van 92 jaar gegaan.'

'Het was enorm heet in zijn woning, want hij zat recht tegenover de vuurhaard. Maar hij was heel rustig en zei: ik moet nog even dit doen en dat doen. Net alsof hij op vakantie ging', lacht Blomsma. De gedupeerden zijn opgevangen in het Nescio Hotel in de buurt.

Vier woningen beschadigd

Vier huizen hebben door de brand flinke schade opgelopen. Ruiten zijn gesprongen en je kunt duidelijk zien hoe groot de hitte was. 'Het had veel erger kunnen aflopen', zegt Blomsma. 'Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.'

Voor gedupeerden van de brand is er vanaf negen uur een meldpunt in het Nescio Hotel. Mensen kunnen daar terecht met hun vragen over de brand.

