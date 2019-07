Brand in Haren overal in de provincie gezien

De brand die zondagavond rond 21.30 uur ontstond bij een scootermobielbedrijf aan de Emmalaan in Haren, was in grote delen van de provincie te zien. In Groningen en Drenthe zagen mensen de lucht zwart kleuren.

In Haren zelf verzamelden buurtbewoners zich op straat om de brand van dichtbij te zien. Onder andere Willem Hilhorst stond er dicht op. Op zijn foto's is goed de dikte van de zwarte wolken te zien.

Ook vanaf de Westerse Drift in Haren was te zien hoe groot de brand was, deelde Stephanie de Blaauw:



Overal in de provincie zichtbaar

De zwarte wolken bleven niet in Haren. In onze mailbox, op onze facebookpagina en op Twitter delen mensen dat de rookwolken overal in de provincie (ten oosten van Haren), en ook delen van Drenthe, te zien waren.

Bram Kleine zag de rook vanuit zijn flatappartement in stadswijk De Hoogte:



Ook in Midwolde was de zwarte wolk duidelijk te zien, maakt Joffrey Schluter's foto duidelijk:



Vanaf het Paterswoldsemeer (foto Christiaan Tinga):



En in Loppersum (foto van Ron Quint):



Daniëlle Nieuwold zag de rook in Hoogezand boven haar huis langs trekken:



De rook kwam verder oostelijk dan Hoogezand; Petra Westerhof zag het ook Winschoten bereiken:



Jolien Brouwer kon de wolken zelfs vanaf het Chemiepark in Delfzijl waarnemen:



Ook in Drenthe, ten slotte, was er geen ontkomen aan de donkere rookwolken. Erik Turkksema maakte deze foto in Peize:

Op onze facebookpagina laten Groningers en Drenthen zien dat de brand op nog meer plekken is waargenomen:

